América vs. Necaxa EN VIVO vía Televisa Deportes: por la Copa MX Clausura 2019

Las Águilas del América recibirá a Necaxa este martes (10:00 p.m. EN VIVO vía Televisa Deportes) en el estadio Azteca por el Grupo 4 de la Copa MX del Clausura 2019.

Estos mismos equipos se vieron las caras en el inicio de esta serie y fue victoria para el América por 2-1 en condición de visita con anotaciones de Domínguez y Martín.

América llega como favorito para este encuentro y tiene la primera opción para asegurar su pase directo a la siguiente ronda de la competición.

Cabe mencionar que el segundo lugar de cada serie debe esperar por la ubicación de los otros grupos para conocer si fue suficiente el puntaje alcanzado. Necaxa va por la sorpresa esta noche.

Horarios en el mundo

Ecuador - 10:00 p.m.

Perú - 10:00 p.m.

Colombia - 10:00 p.m.

México - 9:00 p.m.

Bolivia - 11:00 p.m.

Chile - 12:00 a.m. (miércoles 6 de febrero)

Argentina - 12:00 a.m. (miércoles 6 de febrero)

Uruguay - 12:00 a.m. (miércoles 6 de febrero)

Paraguay - 12:00 a.m. (miércoles 6 de febrero)

España - 4:00 a.m. (miércoles 6 de febrero)

¿Qué canales transmitirán el América vs. Necaxa en vivo y en directo?

Para ver América - Necaxa por la Copa MX tendrás una variedad de opciones. La lista que se publica a continuación es para seguir y ver fútbol en vivo, diferida o vía pago por evento transmitidos por los dueños de los derechos. Los mismos se encuentran disponibles en varias plataformas, por ejemplo señal tradicional de TV, radio, TV por cable, TV Satelital, TV por Protocolo de Internet y para teléfonos móviles y aplicaciones de escritorios.



Costa Rica: TDN

El Salvador: TDN

Guatemala: TDN

Honduras: TDN

Internacional: Chivas TV

México: Univisión TDN, Azteca 7, Azteca Deportes En Vivo, TDN

Nicaragua: TDN

Panamá: TDN

Estados Unidos: Univisión Deportes, ESPN Deportes, ESPN +