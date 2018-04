Las 'Águilas' del América visitarán a Puebla FC este viernes desde las 7:00 p.m. (EN VIVO ONLINE por TV Azteca y Univisión Deportes), por la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga MX.

El mexicano Miguel Herrera, técnico del América, dijo que es imposible que su equipo quede fuera de la liguilla por el título, pero para asegurar su boleto requiere de cuando menos un empate este viernes en su visita ante el Puebla en la decimosexta jornada del Torneo Clausura 2018.

El América es tercero con 26 puntos y mañana tratará de unirse a Santos y Toluca, equipos que ya tienen su lugar en la fase final que juegan los ocho mejores.

"Me parece que en la historia no hay equipo que con 26 puntos se haya quedado afuera, matemáticamente no estamos clasificados pero ante el Puebla buscaremos el pase y posicionarnos mejor", dijo Herrera en conferencia de prensa.

El de Herrera es el equipo con más empates en el actual torneo, ocho, mientras que en producción ofensiva es cuarto con 22 goles, cifra que a juicio del estratega podría ser mejor y reconoció que la ausencia de goles les ha costado dejar puntos en el camino.

"Estamos conscientes de que nos ha faltado contundencia para poder sumar partidos de tres puntos, pero estamos en ese proceso para mejorar, cerrar bien el torneo y entrar a la liguilla", indicó.

El Puebla, del entrenador Enrique Meza, es decimotercero con 17 puntos y llegará al partido con una racha de cinco derrotas.

Pero Herrera no se fía de los malos resultados de su rival y consideró al Puebla como "un equipo combativo y peligroso".

Para este partido, el América no contará con el francés Jérémy Menéz, el paraguayo Cecilio Domínguez y el mexicano Henry Martín.

Alineaciones probables:



Puebla: Vikonis, Rodríguez, Pimentel, Santamaría, Angulo, Rojas, Guerrero, Enriquez, Chumacero, Fernández y Cavallini.



América: Marchesín, Aguilar, Edson, Valdez, Vargas, Ibragüen, Mateus, Guido, Lainez, Oribe y Díaz.