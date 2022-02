América vs. Pumas UNAM EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO se enfrentan en el partido de la séptima jornada de la Liga MX Clausura 2022 este sábado 26 de febrero del 2022 desde las 10:00 p.m. (horario peruano) en el estadio Olímpico Universitario.

Las ‘Águilas’ afrontan el clásico de la capital en el peor momento posible. De la mano de Santiago Solari, los azulcremas ocupan la casilla 16 de la tabla con cuatro puntos, después de perder cuatro compromisos, ganar uno y empatar otro.

¿A qué hora juegan América vs. Pumas UNAM por la Liga MX Clausura 2022?

México – 9:00 p.m.

Perú – 10:00 p.m.

Colombia – 10:00 p.m.

Ecuador – 10:00 p.m.

Venezuela – 11:00 p.m.

Bolivia – 11:00 p.m.

Argentina – 12:00 a.m. (27 de febrero)

Chile – 12:00 a.m. (27 de febrero)

Paraguay – 12:00 a.m. (27 de febrero)

Uruguay – 12:00 a.m. (27 de febrero)

Brasil – 12:00 a.m. (27 de febrero)

España – 4:00 a.m. (27 de febrero)

La racha negativa puede ser aprovechada por los de la UNAM que cumplen una campaña aceptable con Andrés Lillini en la banca: sextos con diez puntos y cerca de los cuatro mejores, posiciones que otorgan el pase directo a la Liguilla.

¿Cómo ver América vs. Pumas UNAM por la Liga MX Clausura 2022?

TUDN es la señal habilitada para ver el partido de la Liga MX Clausura 2022 que presentará al América con la confianza del ‘Indiecito’ Solari. El estratega argentino comprense la amargura de la afición, pero cree en la remontada.

“La afición tiene todo el derecho del mundo a expresarse” expresó el DT quien no piensa en renunciar. “El deporte se trata siempre de superar la adversidad, no rendirse nunca y pelear hasta el final, y yo no me voy a rendir”, sostuvo.

De su lado, Pumas tuvo actividad a mitad de esta semana a nivel internacional. Los auriazules lograron avanzar a los cuartos de final de la Concachampions al golear 4-1 al Saprissa de Costa Rica, al que eliminaron con marcador global de 6-3.

En la víspera del clásico, Lillini se refirió al caso de las ‘Águilas’. “Enfrentar al América siempre es complicado, a pesar de que están pasando por un mal momento. Yo lo veo de un lado de la dificultad, tienen grandes futbolistas, un gran entrenador y ya sabemos lo que representa”.

América vs. Pumas UNAM: alineaciones

América: Ochoa; Sánchez, Valdez, Meré, Fuentes; Sánchez, Fidalgo, Reyes; Valdés; Martín y Martínez.

Pumas UNAM: Talavera; Galindo, Palermo, Freire, Velarde, Rodríguez; Saucedo, Higor, López; Rogerio y Dinenno.

¿Dónde jugarán América vs. Pumas UNAM por la Liga MX Clausura 2022?

Conforme a los criterios de Saber más