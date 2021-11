América y Pumas protagonizaron una vibrante llave de cuartos de final del Apertura 2021 de Liga MX. En el choque vuelta, hubo hasta cuatro goles, pero bien pudieron ser cinco o más. Lo decimos porque Henry Martín anotó un golazo de chalaca, que habría sido el 2-2.

Sebastián Córdova mandó un servicio al corazón del área sobre los 60 minutos y la pelota la cogió Martín, que la controló de pecho e hizo la pirueta. Cuando ya se disponía a celebrar, el árbitro vio a su asistente con el banderín arriba y anuló todo.

Tal vez lo recomendable hubiera sido verificar la acción en el VAR; no obstante, ello no ocurrió. De acuerdo a información de La Opinión, el balón se desvió en el defensa de Pumas, Efraín Velarde, con lo que no sería una posición ilícita del integrante de las ‘Águilas’.

La invalidación indignó al cuerpo técnico del América y suplentes. Uno de los que se acercó a reclamar al juez de línea fue el asistente del entrenador Santiago Solari, Bruno Militano.

Al final, el equipo en el que milita el peruano Pedro Aquino cayó ante los ‘Felinos’ y fue eliminado del certamen. Alan Mozo (29′), Washington Corozo (42′) e Higor Meritao (82′) anotaron para Pumas, mientras que Emanuel Aguillera (11′) puso el 1-0 transitorio.