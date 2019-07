América vs. River Plate EN VIVO: partido por la Colossus Cup en Estados Unidos vía Fox Sports 2

América vs. River Plate EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego entre América vs. River Plate este sábado 06 de julio, por la Colossus Cup, en el estadio CenturyLink Field de Seattle, Washington, desde las 7:00 p.m. (hora peruana). Para ver partidos en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

Este cotejo será transmitido por la señal de Fox Sports 2 para Sudamérica. En México y parte de Centroamérica vía TDN. En Estados Unidos por Univisión Deportes.

Dos clubes que gozan de bastante popularidad en el continente americano, como América y River Plate, se ven las caras este sábado por la Colossus Cup en Estados Unidos. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados de este duelo.

América vs. River Plate - horarios en el mundo

19:00 horas en Perú, Colombia, Ecuador, México y Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

20:00 horas en Venezuela, Bolivia

21:00 horas en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay, Brasil (Sao Paulo, Río de Janeiro, Porto Alegre y Brasilia)

02:00 horas del domingo en España, Italia, Francia, Alemania

Este será el segundo duelo del club mexicano América en el torneo amistoso en tierras estadounidense. El miércoles pasado, las 'Águilas' fueron derrotadas por Boca Juniors (1-2) en el Red Bull Arena de New Jersey.

El técnico del América, Miguel 'Piojo' Herrera, indicó que más allá de la derrota lo que le tranquiliza fue que sus jugadores mostraron un buen despliegue sobre el terreno de juego.

"No te vas con el resultado que quieres pero el funcionamiento me encantó y eso me deja tranquilo. Los muchachos lo hicieron bastante bien, están levantando la mano y la competencia interna hace que el equipo suba su nivel de juego", expresó.

En tanto, River Plate aplastó por 5-1 a las Chivas Guadalajara en el San Diego County Credit Union Stadium de California, el viernes pasado, y ahora espera repetir plato contra el otro grande del fútbol mexicano.

El equipo que dirige el 'Muñeco' Marcelo Gallardo espera cosechar otro buen resultado en Estados Unidos para regresar a Buenos Aires con la moral al tope y encarar la temporada del fútbol argentino.

América vs. River Plate - alineaciones probables

América: Óscar Jiménez; Paul Aguilar, Carlos Vargas, Emanuel Aguilera, Jorge Sánchez; Jesús López, Rubén González; Andrés Ibargüen, Sebastián Córdova, Alejandro Díaz; Henry Martín.



River Plate: Germán Lux; Gonzalo Montiel, Robert Rojas, Lucas Martínez Quarta, Fabrizio Angileri; Ignacio Fernández, Bruno Zuculini, Exequiel Palacios; Cristian Ferreira; Julián Álvarez y Rafael Borré.