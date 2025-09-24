Redacción EC
Redacción EC

vs. San Luis EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio Alfonso Lastras Ramírez por la jornada 10 de la . ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, miércoles 24 de septiembre de 2025, a las 10:00 de la noche (hora peruana), que son las 12:00 AM de Argentina y Chile, las 11:00 PM de Estados Unidos y las 9:00 PM de México. ¿Dónde ver? ESPN y Disney Plus transmiten el partido en México, mientras que en Estados Unidos, míralo en Amazon Prime Video y Vix. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

VIDEO RECOMENDADO

Liga MX EN VIVO
Sigue todos los partidos de la Liga MX AQUÍ. Encuentra la mejor información sobre tu equipo favorito como: horarios, fechas y canales para seguir EN DIRECTO u ONLINE.

TAGS