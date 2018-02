Los Tigres de la UANL del entrenador brasileño Ricardo Ferretti recibirán mañana al América, segundo de la clasificación, confiado en levantarse de la baja de juego mostrada la pasada semana en el Torneo Clausura 2018.

En uno de sus peores partidos de los últimos años, en la quinta jornada del campeonato los "felinos" fueron borrados de la cancha por los Pumas que los vencieron 2-0 y este sábado tratarán de enderezar el rumbo ante un América en buen momento de forma.

"No fue nada agradable nuestra actuación, me causó descontento que no tuvimos una presentación acorde a la categoría del plantel; ahora sabemos lo que representa a América y este sábado debemos ser exactos para sacar un buen resultado", dijo Ferretti, quien llevó a Tigres a las tres últimas finales de liga de las cuales ganó dos.

El revés bajó al equipo al octavo lugar con siete puntos, cuatro menos que el América, segundo de la tabla con 11 unidades, las mismas del líder Rayados de Monterrey.

América viene de golear 5-1 a los Lobos Buap y es uno de los cuatro invictos del campeonato, condición que buscará revalidad en el estadio de los Tigres en Monterrey, norte del país.



EFE