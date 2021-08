América vs. Tijuana EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE miden fuerzas este domingo 22 de agosto, desde las 5:00 p.m. (hora local), en el Estadio Azteca por la jornada 6 del Torneo Apertura 2021 de la Liga MX. El partido será transmitido por TUDN, Las Estrellas y Blim TV para México, TUDN y Univision para Estados Unidos y DirecTV Sports para Perú, Colombia, Chile, Ecuador, Argentina, Uruguay y Venezuela; además, El Comercio te traerá el minuto a minuto gratis por Internet.

América vs. Tijuana: previa

Las ‘Águilas’ son los líderes de la clasificación con 13 puntos, por lo que saldrán con la firme consigna de ganar para mantenerse en lo más alto. Los pupilos de Santiago Solari empataron en su debut y desde entonces enlazan cuatro victorias consecutivas. Además, están encaminados hacia la gran final de la Concachampions luego de superar a Philadelphia Union por 2-0 en la ida.

La gran duda en el América es la presencia o no de Pedro Aquino. El mediocampista peruano arrastra una lesión muscular y el comando técnico estaría pensando no arriesgarlo en este compromiso. De no poder llegar, su lugar sería tomado por Fernando Madrigal o de Mario Osuna.

Los ‘Xolos’, por su parte, no conocen de triunfos en lo que va de Torneo Apertura 2021 de la Liga MX, ya que registran dos empates y tres derrotas. En su último cotejo, contra el Puebla, igualaron 1-1. Actualmente se ubican en los últimos lugares.

Canales TV para ver América vs. Tijuana

México - Blim TV, TUDN, Las Estrellas, TUDN En Vivo

Argentina - DIRECTV Sports App, DIRECTV Sports Argentina, Las Estrellas

Chile - DIRECTV Sports App, DIRECTV Sports Chile

Colombia - DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Sports App

Ecuador - DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Sports App

Perú - DIRECTV Sports Peru, DIRECTV Sports App

Estados Unidos - TUDN USA, Univision, TUDN App, Univision NOW

Uruguay - DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Sports App

Venezuela - DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Sports App

¿Dónde ver por Internet el América vs. Tijuana?

Existen muchas opciones en línea para poder ver el partido entre las ‘Águilas’ y los ‘Xolos’. A continuación, te dejamos los enlaces de las transmisiones oficiales para que puedas seguir las acciones desde tu PC, tableta o dispositivo móvil.

Horarios del América vs. Tijuana

Perú - 5:00 p.m.

México - 5:00 p.m.

Colombia - 5:00 p.m.

Ecuador - 5:00 p.m.

Chile - 6:00 p.m.

Bolivia - 6:00 p.m.

Venezuela - 6:00 p.m.

Paraguay - 6:00 p.m.

Estados Unidos - 6:00 p.m.

Argentina - 7:00 p.m.

Uruguay - 7:00 p.m.

Brasil - 7:00 p.m.

España - 12:00 a.m. (lunes 23)

