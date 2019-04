América vs. Tijuana EN VIVO Y EN DIRECTO vía Fox Sports: juegan partidazo por la Liga MX Clausura 2019

América vs. Tijuana EN VIVO ONLINE | HOY EN DIRECTO sigue el partido por la fecha 13 de la Liga MX Clausura 2019 en el Estadio Caliente desde las 10:06 p.m. (horario peruano) y con transmisión de Fox Sports. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

El duelo entre América y Tijuana será importante para los equipos que quieren estar en la Fiesta Grande. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultado del cotejo que definirá posiciones en la Liga MX Clausura 2019.

América y Tijuana, al igual que el pasado martes, se verán nuevamente las caras, pero esta vez será en la Liga MX. El duelo pasado, por las semifinales de la Copa MX, fue claramente a favor de la ‘Águilas’.

El equipo de Miguel Herrera, con algunas variantes, se presentó en el Estadio Azteca y no tuvo problemas para golear a Xolos por 4-0 con anotaciones de José Hernández, Nicolás Benedetti y un doble de Henry Martín.

América consiguió el pase a la gran final de la Copa MX y terminó con las ilusiones de Tijuana. Es por ello por lo que el cuadro de la frontera buscará cobrarse una revancha en el encuentro de la Liga MX y en esta ocasión en casa.

Ariel Nahuelpán se perdió el juego a mitad de semana y este sábado estará en el once de Xolos. El delantero hará dupla a Gustavo Bou y esperarán vulnerar la zaga de los azulcremas que presentarán modificaciones.

Bruno Valdez sigue lesionado y esto provocaría que Edson Álvarez vaya como central ante Tijuana. Por otro lado, Nicolás Castillo no se ha recuperado y Nicolás Benedetti iría desde el inicio. Mientras que Emmnuel Aguilera sí llegaría al duelo por Liga MX.

América, con tres puntos, estaría cerca de asegurar su presencia en la Liguilla. Los de Coapa sumarían 25 unidades en el Clausura 2019. Por su lado, Tijuana -con 19- debe ganar y esperar que Puebla y Cruz Azul caigan esta fecha.

América se ubica cuarto en la clasificación del Clausura de la Liga MX con 22 unidades, mientras que Tijuana marcha noveno en la tabla con 19 puntos. (Foto: América)

América vs. Tijuana: horarios del partido

México 9:06 p.m.

Perú 10:06 p.m.

Ecuador 10:06 p.m.

Colombia 10:06 p.m.

Bolivia 11:06 p.m.

Paraguay 11:06 p.m.

Venezuela 11:06 p.m.

Argentina 0:06 a.m. (7 abril)

Chile 0:06 a.m. (7 abril)

Uruguay 0:06 a.m. (7 abril)

Brasil 0:06 a.m. (7 abril)

España 5:06 a.m. (7 de abril)



América vs. Tijuana: posibles alineaciones

América: Agustín Marchesín; Paul Aguilar, Emmanuel Aguilera, Edson Álvarez, Jorge Sánchez; Matheus Uribe, Guido Rodríguez; Renato Ibarra, Nicolás Benedetti, Andrés Ibargüen; Henry Martín.



Tijuana: Gibrán Lajud; Omar Mendoza, Julian Velázquez, Diego Braghieri, Luis Fuentes; Fabián Castillo, Diego Rodríguez, José Rivero, Miller Bolaños; Gustavo Bou, Ariel Nahuelpán.