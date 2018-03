América intentará mantener el paso invicto e igualar su mejor inicio de un torneo en la era profesional cuando reciba a Toluca este sábado (10:00 p.m. EN VIVO ONLINE por Televisa Deportes / 9:00 p.m. hora de México), en partido por la fecha 12 que además incluye el enfrentamiento entre Pumas y Cruz Azul.

Con 11 partidos sin perder, las Águilas del América ya igualaron su mejor arranque en torneos cortos, logrado en el Apertura de 2005. Un encuentro más sin perder empataría lo que consiguieron en la temporada 1982-83, cuando no perdieron luego de las primeras 12 jornadas.

"Los récords no me importan, me importa más ganar títulos, eso es lo que le importa a la afición, el tener éxitos para ellos y nuestras familias, eso es lo que buscamos", dijo el entrenador del América, Miguel Herrera. "El equipo puede perder, pero nunca va a parar de intentar ganar, eso es lo que me tiene tranquilo".

En la época amateur, América tuvo una racha de 13 partidos sin revés en el arranque del torneo 1925-26.

El récord de mejor inicio en torneos cortos, que se disputan en México desde 1996, está en poder de Chivas con 14 encuentros. La marca de todos los tiempos es de Zacatepec, que en el arranque la temporada 1957-58 ligó 17 choques sin derrota.

América tiene 21 puntos y se coloca segundo de la clasificación detrás de Santos (23).

Toluca, que ha ganado sus últimos cuatro partidos, es tercero de la clasificación con las mismas 21 unidades, pero con una peor diferencia de goles.

Últimos 10 partidos

Apertura 2017 | Toluca 1-2 América

Clausura 2017 | Toluca 2-1 América

Apertura 2016 | América 3-1 Toluca

Clausura 2016 | América 0-1 Toluca

Apertura 2015 | Toluca 2-3 América

Clausura 2015 | América 3-1 Toluca

Apertura 2014 | Toluca 2-2 América

Clausura 2014 | Toluca 1-1 América

Semifinal Vuelta | Apertura 2013 | América 2-0 Toluca

Semifinal Ida | Apertura 2013 | Toluca 2-1 América



Ficha del partido

Torneo: Liga MX Clausura 2018

Fase: Jornada 12

Fecha: Sábado 17 de marzo

Hora: 21:00 horas

Estadio: Azteca

Transmisión: Canal 5