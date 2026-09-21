Amistosos de las selecciones sudamericanas: así será la agenda en esta fecha FIFA.
Amistosos de las selecciones sudamericanas: así será la agenda en esta fecha FIFA.
Por Redacción EC

Las selecciones sudamericanas volverán a la acción durante una nueva fecha FIFA, que se desarrollará hasta el 6 de octubre, con una agenda cargada de partidos amistosos. Tras la finalización del Mundial 2026, los combinados de la Conmebol comenzarán a darle forma a sus nuevos procesos y utilizarán estos encuentros para probar jugadores y ajustar sus equipos.

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