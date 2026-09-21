Amistosos de las selecciones sudamericanas: así será la agenda en esta fecha FIFA.

Las selecciones sudamericanas volverán a la acción durante una nueva fecha FIFA, que se desarrollará hasta el 6 de octubre, con una agenda cargada de partidos amistosos. Tras la finalización del Mundial 2026, los combinados de la Conmebol comenzarán a darle forma a sus nuevos procesos y utilizarán estos encuentros para probar jugadores y ajustar sus equipos.
Las selecciones sudamericanas volverán a la acción durante una nueva fecha FIFA, que se desarrollará hasta el 6 de octubre, con una agenda cargada de partidos amistosos. Tras la finalización del Mundial 2026, los combinados de la Conmebol comenzarán a darle forma a sus nuevos procesos y utilizarán estos encuentros para probar jugadores y ajustar sus equipos.
Argentina tendrá una particularidad en esta ventana, ya que disputará sus tres compromisos como local y tendrá como momento especial la despedida de Lionel Messi. El resto de selecciones optará, en su mayoría, por salir de Sudamérica: Brasil repartirá sus partidos entre Oceanía y Asia, mientras que Uruguay, Venezuela y Ecuador concentrarán toda su actividad en territorio asiático.
La agenda también llevará a Chile, Colombia, Perú y Paraguay a jugar en Norteamérica, mientras que Bolivia tendrá un recorrido diferente. La selección altiplánica disputará primero un encuentro en Estados Unidos y posteriormente viajará a Argentina para medirse con la Albiceleste, completando así una ventana con escenarios distintos.
Esta fecha FIFA también marcará el inicio de nuevos ciclos en dos selecciones sudamericanas. Marcelo Gallardo tendrá su estreno al frente de Ecuador tras asumir el cargo recientemente, mientras que Diego Forlán dirigirá a Uruguay de manera interina luego de la salida de Marcelo Bielsa.
A continuación, todos los partidos amistosos de las selecciones sudamericanas en esta fecha FIFA:
Argentina
- vs. Bolivia, el 30 de septiembre en Córdoba
- vs. Burkina Faso, el 3 de octubre en Buenos Aires
- vs. Benín, el 6 de octubre en Buenos Aires
Uruguay
- vs. Japón, el 24 de septiembre en Tokio
- vs. Corea del Sur, el 28 de septiembre en Seúl
- vs. India, el 6 de octubre en Calcuta
Brasil
- vs. Australia, el 25 de septiembre en Townsville
- vs. Australia, el 29 de septiembre en Brisbane
- vs. India, el 3 de octubre en Calcuta
Paraguay
- vs. Bolivia, el 27 de septiembre en Washington
- vs. Colombia, el 2 de octubre en Nueva Jersey
Bolivia
- vs. Paraguay, el 27 de septiembre en Washington
- vs. Argentina, el 30 de septiembre en Córdoba
Chile
- vs. Canadá, el 26 de septiembre en Toronto
- vs. Estados Unidos, el 29 de septiembre en Saint Louis
- vs. México, el 6 de octubre en Los Ángeles
Perú
- vs. Estados Unidos, el 26 de septiembre en Florida
- vs. México, el 29 de septiembre en Nueva Jersey
- vs. Canadá, el 3 de octubre en Montreal
- vs. Colombia, el 6 de octubre en Miami
Ecuador
- vs. Corea del Sur, el 24 de septiembre en Seúl
- vs. Japón, el 1 de octubre en Yokohama
- vs. Panamá o Nueva Zelanda, el 5 de octubre en Tokio
Colombia
- vs. México, el 26 de septiembre en Baltimore
- vs. Paraguay, el 2 de octubre en Nueva Jersey
- vs. Perú, el 6 de octubre en Miami
Venezuela
- vs. Japón, el 28 de septiembre en Tokio
- vs. Corea del Sur, el 2 de octubre en Seúl
- vs. Jordania, el 6 de octubre en Amán
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