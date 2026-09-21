Amistosos de las selecciones sudamericanas: así será la agenda en esta fecha FIFA.

Las selecciones sudamericanas volverán a la acción durante una nueva fecha FIFA, que se desarrollará hasta el 6 de octubre, con una agenda cargada de partidos amistosos. Tras la finalización del Mundial 2026, los combinados de la Conmebol comenzarán a darle forma a sus nuevos procesos y utilizarán estos encuentros para probar jugadores y ajustar sus equipos.

Argentina tendrá una particularidad en esta ventana, ya que disputará sus tres compromisos como local y tendrá como momento especial la despedida de Lionel Messi. El resto de selecciones optará, en su mayoría, por salir de Sudamérica: Brasil repartirá sus partidos entre Oceanía y Asia, mientras que Uruguay, Venezuela y Ecuador concentrarán toda su actividad en territorio asiático.

Lionel Messi tendrá su despedida oficial con la Selección Argentina. (Foto: Getty Images)

La agenda también llevará a Chile, Colombia, Perú y Paraguay a jugar en Norteamérica, mientras que Bolivia tendrá un recorrido diferente. La selección altiplánica disputará primero un encuentro en Estados Unidos y posteriormente viajará a Argentina para medirse con la Albiceleste, completando así una ventana con escenarios distintos.

Esta fecha FIFA también marcará el inicio de nuevos ciclos en dos selecciones sudamericanas. Marcelo Gallardo tendrá su estreno al frente de Ecuador tras asumir el cargo recientemente, mientras que Diego Forlán dirigirá a Uruguay de manera interina luego de la salida de Marcelo Bielsa.

La selección peruana tendrá su primer día de entrenamiento en Orlando. Sigue las novedades y últimas noticias EN VIVO ONLINE de la Bicolor previo al amistoso ante Estados Unidos. (Foto: FPF)

A continuación, todos los partidos amistosos de las selecciones sudamericanas en esta fecha FIFA:

Argentina

vs. Bolivia, el 30 de septiembre en Córdoba

vs. Burkina Faso, el 3 de octubre en Buenos Aires

vs. Benín, el 6 de octubre en Buenos Aires

Uruguay

vs. Japón, el 24 de septiembre en Tokio

vs. Corea del Sur, el 28 de septiembre en Seúl

vs. India, el 6 de octubre en Calcuta

Brasil

vs. Australia, el 25 de septiembre en Townsville

vs. Australia, el 29 de septiembre en Brisbane

vs. India, el 3 de octubre en Calcuta

Paraguay

vs. Bolivia, el 27 de septiembre en Washington

vs. Colombia, el 2 de octubre en Nueva Jersey

Bolivia

vs. Paraguay, el 27 de septiembre en Washington

vs. Argentina, el 30 de septiembre en Córdoba

Chile

vs. Canadá, el 26 de septiembre en Toronto

vs. Estados Unidos, el 29 de septiembre en Saint Louis

vs. México, el 6 de octubre en Los Ángeles

Perú

vs. Estados Unidos, el 26 de septiembre en Florida

vs. México, el 29 de septiembre en Nueva Jersey

vs. Canadá, el 3 de octubre en Montreal

vs. Colombia, el 6 de octubre en Miami

Ecuador

vs. Corea del Sur, el 24 de septiembre en Seúl

vs. Japón, el 1 de octubre en Yokohama

vs. Panamá o Nueva Zelanda, el 5 de octubre en Tokio

Colombia

vs. México, el 26 de septiembre en Baltimore

vs. Paraguay, el 2 de octubre en Nueva Jersey

vs. Perú, el 6 de octubre en Miami

Venezuela

vs. Japón, el 28 de septiembre en Tokio

vs. Corea del Sur, el 2 de octubre en Seúl

vs. Jordania, el 6 de octubre en Amán

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