Amistosos FIFA 2019: calendario y resultados de todos los partidos de la semana

Esta semana la FIFA realizará diferentes partidos amistosos previos a diferentes torneos regionales, entre ellos la Copa América 2019, Copa Oro, UEFA Nations League, entre otros. De esta manera, te presentaremos el calendario completo de encuentros con las fechas, horarios y resultados para no perderte ningún detalle.

Entre las selecciones de América, Bolivia perdió 2-0 ante Francia el domingo pasado; el lunes 3 de junio Colombia comenzó ganando 2-0 a Panamá bajo el mando del luso Carlos Queiroz. Este miércoles 5 de junio Paraguay juega ante Honduras, México ante Venezuela, Brasil ante Qatar y Perú ante Costa Rica. Finalmente, el jueves 6 de junio Chile enfrenta a Haití.

Fecha, horarios y resultados de todos los amistosos FIFA

Miércoles 5 de junio

5:30 am| Japón vs. Trinidad y Tobago

6:00 pm | Estados Unidos vs. Jamaica

6:00 pm | Paraguay vs. Honduras

7:30 pm | México vs. Venezuela

7:30 pm | Brasil vs. Qatar

8:00 pm | Perú vs. Costa Rica



Jueves 6 de junio

6:00 pm | Chile vs. Haití

Viernes 7 de junio

6:00 am | República de Corea vs Australia

6:35 am | RP China vs. Filipinas

1:00 pm | Túnez vs. Irak

1:00 pm | Costa de Marfil vs. Comoras

1:00 pm | Kenia vs. Madagascar

1:30 pm | Eslovaquia vs Jordania

6:00 pm | Uruguay vs. Panamá

7:00 pm | Argentina vs. Nicaragua



Sábado 8 de junio

11:00 am | Nigeria vs. Zimbabue

Domingo 9 de junio

5:00 am | Japón vs. El Salvador

12:30 pm | Camerún vs. Zambia

1:00 pm | Estados Unidos vs. Venezuela

2:00 pm | Brasil vs. Honduras

4:00 pm | Perú vs. Colombia

4:00 pm | Paraguay vs. Guatemala

6:00 pm | México vs. Ecuador