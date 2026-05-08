Por Redacción EC

La decisión de la FIFA de otorgar una amnistía a futbolistas suspendidos ha generado un fuerte impacto a semanas del inicio del Mundial 2026. Entre los principales beneficiados aparece Nicolás Otamendi, quien podrá disputar el debut de la selección argentina pese a haber sido expulsado en las Eliminatorias.

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