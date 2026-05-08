La decisión de la FIFA de otorgar una amnistía a futbolistas suspendidos ha generado un fuerte impacto a semanas del inicio del Mundial 2026. Entre los principales beneficiados aparece Nicolás Otamendi, quien podrá disputar el debut de la selección argentina pese a haber sido expulsado en las Eliminatorias.

La medida también alcanza a Moisés Caicedo, quien vio la tarjeta roja por doble amonestación en el mismo encuentro en el que fue expulsado Otamendi. Asimismo, el qatarí Tarek Salman se suma a la lista de beneficiados tras haber sido expulsado en el último partido de las eliminatorias asiáticas frente a Emiratos Árabes Unidos.

Con esta resolución, la FIFA busca dejar sin efecto sanciones menores acumuladas durante la fase clasificatoria, permitiendo que los jugadores puedan competir desde el arranque del torneo. La iniciativa rompe con la normativa tradicional, que trasladaba automáticamente las suspensiones al primer partido del Mundial.

El objetivo principal del organismo es que todas las selecciones lleguen con sus planteles completos, elevando así el nivel competitivo del certamen. Esta decisión no solo favorece a equipos como Argentina, Ecuador y Qatar, sino que también refuerza el atractivo del torneo al garantizar la presencia de futbolistas clave desde la primera jornada.