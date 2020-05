André Gomes tuvo un paso corto en Barcelona de España, pero en una entrevista con ‘Eleven Sports’ compartió como fueron sus primeros días y guarda un buen recuerdo del club. El portugués juega actualmente en Everton, club donde no ha podido establecer continuidad por una fuerte lesión que lo alejó de los campos.

“En mi primer día de entrenamientos, a causa de un malentendido, no tenía botas para jugar. Busquets me tuvo que prestar unas. Estar en el Barça fue el punto alto de mi carrera. Estoy muy agradecido al club. Jugar con todos aquellos cracks me hizo aprender muchísimo de cara al futuro. Donde quiera que vaya, llevo la base del Barça conmigo”, contó Gomes.

Respecto a su presente en Inglaterra, recuerda con pesar la escalofriante lesión de fractura al tobillo que lo alejó de los campos por 112 días: “Al principio fue difícil, puesto que tenía muchas dudas respecto a la lesión. Pero, poco a poco, he ido mejorando, y el estar viendo al equipo jugar desde fuera tenía mucha motivación para volver. El apoyo de mi familia y de los profesionales del Everton fue excelente. Además, me emocionaron mucho los mensajes que recibí de aficionados, compañeros, rivales... La familia del fútbol me ayudó muchísimo y eso fue importante para volver pronto”.

Video: Lesión de André Gomes

Sobre la actualidad del fútbol, su postura es clara: “En cuanto a la vuelta de la Premier, claro que jugar a puerta vacía no es lo ideal, puesto que la pasión de los hinchas es fundamental. Pero creo que todos echamos de menos el fútbol y para la gente que lleva mucho tiempo en casa también es importante que vuelva a haber fútbol. Creo que es importante terminar la temporada para después, con tiempo, decidir cómo será el próximo curso”, finalizó.

