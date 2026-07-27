¿Por qué Andrea Pirlo quedó descartado para dirigir a la selección de Italia? (Foto: AFP)
¿Por qué Andrea Pirlo quedó descartado para dirigir a la selección de Italia? (Foto: AFP)
Por Redacción EC

Andrea Pirlo ya no será el próximo entrenador de la selección italiana. El exmediocampista confirmó este lunes que quedó fuera de la lista de candidatos para ponerse el buzo de la ‘Azzurra’, que busca volver a una Copa del Mundo tras quedarse fuera de las ediciones del 2018, 2022 y 2026.

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