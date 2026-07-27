Andrea Pirlo ya no será el próximo entrenador de la selección italiana. El exmediocampista confirmó este lunes que quedó fuera de la lista de candidatos para ponerse el buzo de la ‘Azzurra’, que busca volver a una Copa del Mundo tras quedarse fuera de las ediciones del 2018, 2022 y 2026.

“Ayer supe que ya no soy candidato al puesto de seleccionador de Italia”, escribió el propio Pirlo en Instagram. Además, lamentó que una decisión que, según él, debía resolverse por criterios deportivos terminara convirtiéndose en una polémica pública. “Se me atribuyeron intenciones e ideas que no reflejan mi personalidad”, agregó el campeón del mundo en 2006.

El nombre de Pirlo había generado debate desde que comenzó a sonar como principal opción para reemplazar a Gennaro Gattuso. Aunque es considerado una leyenda como futbolista, su recorrido como entrenador ha sido irregular tras dirigir a Juventus, Fatih Karagümrük, Sampdoria y, actualmente, al United FC. A ello se sumaron las críticas por un contrato publicitario con Fonbet, empresa rusa de apuestas deportivas.

Mientras tanto, el presidente de la Federación Italiana de Fútbol, Giovanni Malagò, aseguró que el nuevo entrenador será anunciado “dentro de poco”. Según la prensa italiana, Antonio Conte vuelve a posicionarse como uno de los principales candidatos, luego de que la opción de Pirlo quedara descartada.

Esta situación podría provocar la renuncia de Paolo Maldini, recientemente incorporado a este proyecto, quien incluso habría evaluado dejar su cargo si la Federación optaba por otros candidatos. Asimismo, trascendió que Pep Guardiola también era una opción, pero no lograron convencerlo.

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