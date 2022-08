Llegó la hora de la despedida. Andrés Guardado es el capitán de la Selección de México, la misma que competirá en la Copa del Mundo 2022 que se realizará en Qatar. El futbolista de Real Betis sostuvo que tras la máxima competición del balompié su “participación en la selección se acaba”.

En declaraciones a Rondo Magazine, Guardado declaró que “juego el Mundial y mi participación en selección se acaba, es mi último sueño. Es la última oportunidad para conseguir algo para la selección. (Quiero) irme de la selección y poder conseguir ese último escalón que siempre se nos ha atragantado, por eso me mantengo en forma, por eso me mantengo en la liga española. No quiero ir y cubrir una estadística, quiero ir y ser parte importante”

Guardado disputará su quinto Mundial tras su primera participación en Alemania 2006. El capitán de la ‘Tri’ realizó un símil con la competición en los Juegos Olímpicos años atrás: “Vamos a demostrar que todo lo que se habla, se consigue. Pongo de ejemplo las Olimpiadas de 2012 de Londres. Todo era negativo, todo era decir que iban a hacer el ridículo y al final ganan”

Asimismo, el futbolista que juega en la liga española fue sincero al decir que “no sé si de para tanto, pero confío que iremos reforzados por todo lo que se mueve, que cerraremos filas”.

El capitán fue contundente al expresar el deber ser unidos como selección: “Cuando internamente te unes, te haces fuertes, tiendes a hacer tu capsulita como equipo y decir vamos a demostrar que todo lo que se habla, vamos a conseguirlo. Vamos a ir reforzados por todo lo que se mueve alrededor, que internamente vamos a cerrar filas, y nos vamos a convencer de que somos capaces. Vamos a demostrar que cuando menos se confía es cuando salen las cosas”.