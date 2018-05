Andrés Iniesta cumple 34 años: 10 curiosidades del genio español | VIDEO

Andrés Iniesta cumple este viernes 5 de mayo 34 años de vida. El crack del FC Barcelona, que a final de temporada dejará el club culé, ha regalado grandes pasajes en exitosa carrera como futbolista. Aquí le rendimos homenaje.

Aunque no fue nunca un goleador prolífico, Iniesta ha anotado en los momentos importantes para su club y su país.

Pregúntele a un hincha de Barcelona cuál es su gol favorito y lo más probable es que diga el espectacular remate en tiempo de descuento que anonadó a Chelsea en la Liga de Campeones en 2009. Con Barcelona a segundos de quedar eliminado, el disparo de Iniesta mantuvo al equipo Pep Guardiola en marcha hacia el cetro europeo.

Iniesta anotó además el gol en el alargue que le dio a España el título de la Copa del Mundo en 2010, con una victoria 1-0 sobre Holanda. Y tuvo un papel clave en los cetros de España en las Eurocopas del 2008 y el 2012, para completar un dominio sin precedentes de la selección española y su vistoso estilo tiki taka, idéntico al del Barsa.

Su sensibilidad se evidenció cuando dedicó su gol decisivo del Mundial al difunto Dani Jarque, su amigo y zaguero de Espanyol que murió de un ataque cardiaco.

Esa mezcla de gracia y excelencia le ganaron el respeto de hinchas rivales cuando Barcelona jugaba fuera de casa, quienes regularmente le aplaudían cuando era reemplazado

Iniesta nunca ganó el Balón de Oro para el mejor jugador del mundo. En 2010 fue segundo en la votación, detrás de Messi. France Football, la revista que confiere el galardón, reconoció que Iniesta merecía una victoria en un editorial esta semana por su director Pascal Ferré titulado “Perdón, Andrés”.

Pero, fiel a su carácter, Iniesta jamás se ha quejado.

En lugar de ello, a lo largo de los años, ha perdido el cabello, se ha casado, tenido hijos y garantizado el futuro de la familia invirtiendo en un viñedo, “Bodega Iniesta”, en la aldea en la que nació.

"Me gustaría ser recordado como un gran futbolista y una gran personal”, dijo. “El fútbol pasa y lo que nos queda es el trato de la gente. He intentado ser un gran jugador, un gran deportista y una gran persona. He querido representar a este club de la mejor manera y espero haberlo conseguido".