Andrés Iniesta: Guardiola y Zidane se manifestaron tras su adiós del Barcelona

El momento llegó. Andrés Iniesta anunció este viernes en conferencia de prensa que será su última temporada en el Barcelona. Guardiola y Zidane salieron ante cámaras y se refirieron de la siguiente manera del mediocampista campeón del mundo en Sudáfrica 2010.

El entrenador del Manchester City habló en conferencia de prensa sobre el volante español, para quien tuvo solo palabras de afecto tras haberlo dirigido varias temporadas en el Barcelona, donde lo ganó todo.

“Podría estar media hora hablando de Andrés. Me ayudó a entender el juego con solo verle sobre el campo. Más allá de los títulos que ganó, me quedo con la forma en la que lo hizo, en cómo se comportó, y eso merece mi agradecimiento. Sin él no hubiera sido posible hacer lo que hicimos”, expresó Pep sobre el mediocampista.

Finalizó con la siguiente anécdota en su ex club: “Llegué muy joven como entrenador y mis primeros días no fueron fáciles, pero Iniesta y Xavi nos dijeron a Tito y a mí que irían bien las cosas. No sé cómo, pero en cincuenta años recordarán a Andrés y eso es mucho”.

Zinedine Zidane, a pesar de no haberlo dirigido, tuvo palabras de admiración con Iniesta: “Yo no lo veo como un jugador del Barcelona, sino como alguien del fútbol”, dijo el estratega.

“No conozco personalmente a Iniesta, pero las dos o tres veces que he coincidido con él me ha parecido un tipo encantador porque es muy reservado. Y a mí me gusta la gente que en el campo lo da todo, pero fuera es reservada. Solo puede tener buenas palabras para él, frases de admiración” sentenció el entrenador del Real Madrid.