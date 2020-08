No es de hacer muchos goles, pero el que anotó este sábado será muy difícil de olvidar. Andy Polo fue autor de una notable definición desde fuera del área, en el compromiso entre Portland Timbers y New York City, por la llave de cuartos de final de la MLS is Back Tournament.

Un minuto después de haber ingresado por Eryk Williamson (76′), Andy Polo recibió la pelota por el lado izquierdo y empezó a encarar, En el camino, se le cruzó un rival, pero lo hizo pasar de largo con un amague. Tras ello, el exjugador de Universitario encontró ángulo de remate y disparó de derecha.

Si bien no fue una ejecución potente, sí fue colocada, suficiente como para que Andy Polo venza la resistencia del arquero Sean Johnson, que solo voló para la foto. Fue el 3-1 a favor de Portland Timbers, en una de las canchas del complejo ESPN Wide World of Sports, en Orlando.

Jesús Medina (27′) abrió el marcador para New York City; la respuesta de Portland Timbers llegó a poco de finalizar el primer tiempo, con el gol de Sebastián Blanco (43′). El 2-1 transitorio fue obra de Diego Valeri (65′).

Con este resultado, Portland Timbers avanzó a semifinales de la MLS is Back Tournament y se enfrentará Philadelphia Union. Por su parte, el New York City, del peruano Alexander Callens, fue eliminado y se despidió de la competencia.