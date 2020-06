Ángel Di María volvió a demostrar su pesar por no ser tomado en cuenta para defender a la Selección de Argentina en los últimos choques oficiales que tuvo. Incluso, se animó a dejar en claro que, en los últimos meses, su rendimiento fue uno de los mejores, pero sin lograr ser visto por Lionel Scaloni.

“Acabo de terminar una excelente temporada y no me llamaron (a la Selección de Argentina) ni una vez. Yo siempre estoy a disposición del equipo. Esta temporada tenía en mente jugar una última Copa América, pero al ver que en cada convocatoria ni siquiera me llamaban comencé a perder la esperanza”, sostuvo el atacante del PSG en diálogo con L’Equipe.

Ángel Di María es consciente de que la paralización de la competencia internacional por el coronavirus podría darle una nueva chance de defender la Selección de Argentina, por lo que pondrá todo de su parte para regresar a las competencias internacionales con la camiseta de su país.

“Trataré de dar lo máximo en este tiempo para demostrar que puedo ayudar al equipo. No importa si me llaman de titular o de suplente, yo quiero estar allí e intentar ganar algo con mi país”, agregó el ‘Fideo’.

La Ligue 1 pude volver pronto al ruedo

Empiezan a volver las principales ligas de Europa, aunque en el caso de Francia, lo hará con la siguiente temporada. El consejo de administración de la Liga de Fútbol Profesional francesa (LFP) “fijó el inicio de los campeonatos de Ligue 1 y de Ligue 2 respectivamente en el 23 y el 22 de agosto 2020”, indica un plan del organismo.