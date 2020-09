La Eliminatoria Qatar 2022 está a puertas de iniciarse y Lionel Scaloni reveló su lista de convocados hace unos días. Grande fue la sorpresa en la nómina de la Selección de Argentina al dejar fuera a Ángel Di María, habitual citado. Con la marea un poco más baja, el ‘Fideo’ rompió su silencio y se mandó con todo contra el seleccionador.

“Si uno se pone en el recambio, (Lionel) Messi, (Sergio) Agüero y (Nicolás) Otamendi no tendrían que estar. Si lo hacés, lo hacés con todos, no con algunos. Vos podés seguir haciendo el recambio, pero tener a algunos...”, arremetió el delantero del PSG a Closs Continental.

Incertidumbre total

En otro momento, Di María cuestionó el motivo por el que no fue citado a la Selección de Argentina a pesar de atravesar un buen momento en el PSG, incluso llegó a disputar la final de la Champions League.

“Si me rompo el o... en el club es para intentar tener la chance en la Selección y poder competir. Es difícil de entender que estando en un buen momento no soy convocado, y tampoco me la han dado. Cada vez que hago un buen partido o salgo mejor jugador, sólo pienso en estar convocado. Es verdad que estuve 12 años, pero es mi sueño y quiero volver a estar", detalló el atacante.

Experiencia vs. juventud

La selección de Argentina se enfrentará a Ecuador (8 de octubre en la Bombonera) y a Bolivia (13 en La Paz) y para esta fecha doble de la Eliminatoria Qatar 2022, Scaloni anunció cambios en su nómina. El técnico albiceleste incluyó nuevos y jóvenes futbolistas. Ante esta premisa, el ‘Fideo’ mostró su incertidumbre por no ser llamado.

“Muchos dicen que ya estoy grande, pero tengo 32 años y sigo corriendo de la misma manera, en cada partido demuestro que no lo estoy, y puedo estar a la altura de Neymar y Mbappé. Si hago todo lo que hago en el club intentando estar en el once para poder jugar un Mundial y Copa América, es difícil entender por qué no estoy convocado. Nunca me dieron la explicación de por qué no me llaman. Si no estoy convocado es porque no me quieren convocar”, afirmó.

