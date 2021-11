La relación entre hinchas de la selección argentina y periodistas con Ángel Di María pasa por su mejor momento. El ‘Fideo’ ha apaciguado sus cuestionamientos a puntos de goles como el que anotó recientemente ante Uruguay por Eliminatorias y el más gritado ante Brasil por la final de la Copa América 2021.

Sin embargo, Diana Carreño, la madre del delantero del PSG, confesó que si hijo vivió momento muy complicados por las constantes críticas que recibió a principios de temporada. Además, reveló que le recomendó renunciar a la ‘Albiceleste’ ya que no deseaba verlo triste.

“Yo le decía a Ángel que tenía que irse de la Selección porque era muy feo verlo sufrir y nos hacía mal. Lloré mucho cuando lo criticaban, pero él nunca se enteró. Si se quedó fue porque una vez me dijo ‘mami, me voy a quedar porque vos me enseñaste que nunca hay que bajar los brazos´”, confesó en una entrevista con Super Deportivo Radio por Radio Villa Trinidad.

Doña Diana recordó que siempre animó al ‘Fideo’. “Yo siempre le decía que nunca tenía que bajar los brazos. Es el mensaje que teníamos que darle y darles a todos los niños que sueñan triunfar. Para nosotros fue muy doloroso escuchar todas las cosas que escuchamos sobre él”, señaló.

La señora se siente muy feliz porque su hijo es querido por todos. “Ahora se dio vuelta todo y los que lo criticaban ahora están hablando a boca llena. El rosarino siempre cae, siempre hablan. Los de Buenos Aires juegan mal y no se los critica tanto como a los jugadores rosarinos. Yo estoy feliz ahora y trato de olvidar el pasado, porque los veo más tranquilos y confiados”, agregó.

La cábala de Di María antes de cada partido

Diana Carreño también explicó los rituales que tiene su hijo en la previa de los encuentros. “Hasta el día de hoy, me sigue llamando antes de cada partido para que le de la bendición. Sea las 4 o 6 de las madrugada, él me tiene que llamar y eso lo hace hasta el día de hoy. Yo le digo: ´te mando la bendición por audio´ y él no quiere saber nada, porque tiene que escucharme. Entonces, me llama a las 4 de la mañana”, señaló.

“Yo creí que cuando se casó, iba a terminar con eso. ¡Ya está! Pero no, el sigue siendo fiel a esa bendición y a su cábala. Con la bendición, es una manera de sentirse tranquilo y yo feliz”, agregó.

La misma cábala seguirá Ángel Di María cuando la selección argentina enfrente este martes en San Juan a Brasil por las Eliminatorias. Una victoria de la ‘Albiceleste’ aseguraría su pasaje a Qatar 2022.