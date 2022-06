Ángel Di María fue uno de los jugadores más cuestionados de la selección argentina en los últimos años. Pese a las críticas de la prensa argentina, el mediocampista siguió siendo convocado por el técnico Lionel Scaloni y hoy es fundamental en el esquema albiceleste.

En una extensa entrevista a Olé, el argentino que hace algunos días dejó el PSG, contó detalles que marcaron su carrera deportiva, una de ellas cuando todavía era jugador de inferiores y empezaba a forjar su carrera.

“La verdad que no volví a cruzarlo. No me quedó rencor. Lo que sí, hasta el día de hoy me sigue doliendo. Pienso en que, seguramente, a otros chicos les debe pasar. Y es feo que te hagan lo que me hicieron”.

“Cuando tienes 14 años, que un entrenador te diga que vas a ser un fracaso, que no vas a llegar a Primera, que porque no saltas a cabecear o porque no vas a trabar eres un cagón, me parece que no debería entrenar. Si eres un entrenador de chicos jóvenes, lo tienes que hacer por diversión, por ayudarlos a crecer y no por destruirlos. A mí ese día me mató”.

Presente en Argentina

“Estoy muy feliz por este título. Se lo quiero dedicar a todas nuestras familias que siempre nos acompañan y a toda esta gente que hoy se hizo presente. Fue una locura. Estamos ilusionados, pero siempre debemos estar con los pies en la tierra”, dijo Di María tras el triunfo ante Italia en la Finalissima.

Ángel tiene 34 años, por lo que Qatar 2022 podría ser su último Mundial. El futbolista todavía no tiene equipo pero se especula que la Juventus sería su nuevo destino.

La Albiceleste se impuso de manera contundente en la Finalissima contra Italia (3-0), en un duelo entre los campeones de Sudamérica y Europa disputado en el estadio londinense de Wembley. Así fue la celebración los seleccionados.