Ángel Di María, jugador del Atlético de Madrid entre el 2010 y 2015, lanzó un ‘dardo’ contra su exequipo al confirmar que se trata de “un club raro” que no necesariamente le hace bien a sus propios jugadores.

Ángel Di María en duda para el partido contra Australia. (Foto: AFP)

“Ahí es como raro, ese club es medio raro. Como que, cuando las cosas van bien, van bien. Después, de un momento a otro, creo yo que los apagan a los jugadores”, comentó el jugador de 38 años que milita en Rosario Central.

Asimismo, al ser consultado sobre la falta de continuidad de jugadores argentinos en el cuadro ’colchonero’ como Julián Álvarez, Nahuel Molina o Thiago Almada, el ‘Fideo’ comentó: “Empiezan como a desaparecer, les pasa a la mayoría de los chicos que estuvieron ahí. Son pocos los que tienen una seguidilla de titular, que no salen nunca y eso”.

En tanto al conjunto nacional, agregó: “Lo lindo que tiene la selección es que cuando uno se pone la celeste y blanca es otro jugador. Se transforman y juegan increíble, disfrutan de estar en la selección y eso a mí me pone muy feliz”.

