Luego de la Copa América 2024 y de anunciar su retiro de la Selección de Argentina, la ilusión por ver a Ángel Di María ponerse otra vez la camiseta de Rosario Central era cada vez más fuerte. Sin embargo, el volante argentino renovó por una temporada más con Benfica, decidiendo así su futuro a los 36 años. En una entrevista reciente con Rosario 3, el ‘Fideo’ explicó las amenazas que recibió y cuál fue la razón principal de su frustrado regreso al cuadro rosarino.

“A veces todo parece muy lindo hasta que pasan cosas como las que me pasaron a mí y a mi familia. Y me siento mal por no poder cumplir ese sueño, era algo que deseaba mucho, pero las amenazas fueron más fuertes y mi decisión siempre es basada en la tranquilidad y felicidad de mi familia”, expresó Ángel Di María.

Ángel Di María habló de las amenazas que lo convencieron de no volver a Rosario Central. Contó que su hermana recibió en la inmobiliaria una caja con una cabeza de chancho. Tenía una bala en la frente y una nota. Decía que si volvía "la próxima cabeza era la de mi hija Pía" pic.twitter.com/RNCzHHrBgS — Hechos y Derecho (@Hechosanderecho) July 30, 2024





El volante también contó que su pareja Jorgelina Cardoso y sus hijas atravesaron el mismo proceso: “Ellas eran las primeras que querían venir. Mi mujer estuvo todo el año metida a full para terminar y amueblar la casa, para hacer todo lo que es la mudanza, había anotado las nenas en la escuela, se encargó de todo para que yo no hiciera nada. Las chicas contaban los días para venir a vivir con sus abuelos. Nosotros cuatro fuimos los que más sufrimos, porque antes que sea el sueño de cualquier hincha era el mío, mi sueño, el de mi familia”.

Sin embargo, lo que terminó por hacerlo cambiar de opinión fue el mensaje que recibió su hermana en la puerta de su casa. “Era una caja con una cabeza de chancho y una bala en la frente, y una nota que decía que si yo volvía a Central la próxima cabeza era la de mi hija Pía”, contó Di María, quien ya tenía casi todo arreglado para volver a Rosario Central.

El ‘Fideo’ también reveló que había conversado con Gonzalo Belloso, presidente de Rosario Central, y le explicó cuál era su situación. El futbolista no sentía las garantías necesarias para el bienestar suyo y el de su familia. “Las amenazas sobrepasaron los límites. Lo dije y lo voy a decir mil veces más: quiero retirarme en Central, es mi sueño y el de mi familia volver”, apuntó.









