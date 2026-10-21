La clasificación de Boca Juniors a la final de la Copa Sudamericana 2026 estuvo marcada por la tensión dentro y fuera del campo. Tras remontar la serie ante Vasco da Gama en el Estadio Maracaná, varios futbolistas del equipo argentino fueron a buscar a Thiago Mendes, capitán del conjunto brasileño, por una provocación que había generado polémica durante la semana.

El mediocampista de Vasco da Gama había compartido una imagen en la que aparecía rompiendo el escudo de Boca, luego de la victoria por 1-0 en el partido de ida. Por ese motivo, la publicación no pasó desapercibida para los jugadores del Xeneize, quienes le hicieron saber su molestia después de sellar la clasificación a la final.

Thiago Mendes provocó a Boca antes de la revancha y Ángel Romero le recordó la historia del club tras eliminar a Vasco. Foto: @SportsCenterBR

En medio de los festejos frente a Mendes, se produjo un enfrentamiento entre futbolistas de ambos equipos. Aunque el ambiente se calentó durante algunos instantes, la situación no pasó a mayores. Uno de los protagonistas fue Ángel Romero, quien se acercó al brasileño y le lanzó una frase desafiante: “Rompelo, ahora”, en alusión a la imagen que había publicado días antes.

La contundente respuesta de Ángel Romero

Minutos después del encuentro, el delantero paraguayo habló en la zona mixta y fue consultado por la provocación de Thiago Mendes y los incidentes registrados tras el pitazo final. Romero expresó su indignación y remarcó la importancia de respetar los símbolos de los clubes.

"RASGA AGORA" 😱 O Romero cobrou o Thiago Mendes após o jogo e o clima esquentou! Após a vitória do Vasco no jogo de ida da semifinal da Sul-Americana contra o Boca Juniors, o volante do Cruzmaltino republicou uma arte em que ele aparecia rasganto o escudo do clube argentino. Após a classificação dos Xeneizes, essa foi a reação dos jogadores! #SulAmercianaNaESPN #SulAmericana — SportsCenter Brasil (@SportsCenterBR) October 21, 2026

“Hay que respetar la camiseta; no solo la de Boca, hay que respetar cualquier camiseta”, sostuvo el atacante, quien dejó clara su postura frente a lo ocurrido durante la semana.

El futbolista también hizo hincapié en la historia del conjunto argentino y en la responsabilidad que implica representar a un equipo profesional. “Pero sobre todo la de Boca que tiene una historia muy grande. Se trata de un jugador profesional y eso no debe ocurrir”, agregó Romero, en una respuesta directa a la conducta de Mendes.

🚨 Romero, do Boca Juniors, sobre Thiago Mendes, do Vasco: "Tem que respeitar a camisa, não só a do Boca, tem que respeitar qualquer camisa. Mais ainda a do Boca, que tem uma história muito grande. Isso não pode acontecer. Ele é um jogador profissional." 📹 @ESPNBrasil | @SportsCenterBR https://t.co/eD69F401XA — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) October 21, 2026

De esta manera, la clasificación de Boca a la final de la Copa Sudamericana no solo dejó festejos en el Maracaná, sino también un cruce que reflejó la tensión acumulada desde el partido de ida. La provocación del capitán de Vasco da Gama siguió presente en la revancha y terminó con una respuesta pública de Romero, quien defendió el respeto por la camiseta y la historia del club argentino.

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