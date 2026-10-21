Ángel Romero fue directo contra Thiago Mendes tras el pitazo final. Foto: Getty Images
Ángel Romero fue directo contra Thiago Mendes tras el pitazo final. Foto: Getty Images
Por Redacción EC

La clasificación de Boca Juniors a la final de la Copa Sudamericana 2026 estuvo marcada por la tensión dentro y fuera del campo. Tras remontar la serie ante Vasco da Gama en el Estadio Maracaná, varios futbolistas del equipo argentino fueron a buscar a Thiago Mendes, capitán del conjunto brasileño, por una provocación que había generado polémica durante la semana.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.