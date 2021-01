Tras inspirar críticas y advertencias en los últimos días por la realización de una supuesta fiesta multitudinaria, Neymar rompió su silencio en la víspera año nuevo para dejar claro que despedirá el 2020 de manera prudente, cumpliendo las normas sanitarias ante la pandemia de COVID-19 y sin 500 invitados, como se rumoreó últimamente.

El atacante del PSG se pronunció a través de Instagram este jueves y mostró cómo realmente recibirá el 2021 en Brasil, silenciando de paso a sus detractores.

“Maravillosa decoración, cena desde casa con distancia social entre una silla y otra...”, dijo el astro brasileño al enseñar la mesa larga donde recibirá las 12 junto a familiares y amigos. “Y no es para 500 personas”, aclaró entre risas.

“¡Todos aquí para ser felices, después de un año largo y difícil! ¡Merecemos celebrar nuestras vidas! ¡Los momentos únicos estarán para siempre en nuestros recuerdos!”, escribió sobre las imágenes compartidas, antes de detallar que todos los presentes descartaron tener el nuevo coronavirus.

Previamente, a través de otras dos ‘historias’ en la misma red social, compartió videos de los instantes en que él y su hijo se someten a pruebas de descarte de COVID-19.

Lo que no dio a conocer Neymar es si se encuentra en Santa Catarina, como señala su entorno, o en Mangaratiba, donde se especuló que organizaba una gran celebración de fin de año.

La Fiscalía de Rio de Janeiro abrió una investigación tras recibir “varias reclamaciones, basadas en informaciones divulgadas por la prensa, sobre los eventos patrocinados por el jugador” e instó al referente de la ‘Canarinha’ a proporcionar “de forma urgente” las aclaraciones sobre “el número de invitados, la organización de fiestas y las eventuales medidas sanitarias adoptadas”.

La asesoría del jugador no informó si Neymar estará en su lujosa mansión de Mangaratiba, un pequeño municipio a 130 km de la ciudad de Rio, o si se quedará en Santa Catarina.

La eventualidad de esa fiesta, con presencia de 150 a 500 invitados según las versiones, desató una ola de críticas en momentos en que los científicos preconizan medidas de aislamiento social para evitar una agravación de la pandemia que ya dejó casi 194 mil muertos en Brasil.

Pero no se trataría de una iniciativa ilegal, dado que el estado de Rio de Janeiro no prohíbe las fiestas en residencias privadas y el ayuntamiento de Mangaratiba admitió no tener el poder de intervenir.

