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Resumen

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Ansu Fati: de ser nombrado heredero de Messi a lanzar su primer tema musical con el aval de Bizarrap. (Foto: Getty Images)
Ansu Fati: de ser nombrado heredero de Messi a lanzar su primer tema musical con el aval de Bizarrap. (Foto: Getty Images)
Por Marco Quilca León

Hubo un momento en el que el Barcelona veía en Ansu Fati al futbolista destinado a recoger el testigo de Lionel Messi. El delantero irrumpió siendo apenas un adolescente, rompió varios récords de precocidad y, tras la salida del argentino, recibió nada menos que la camiseta número 10. Sin embargo, las lesiones frenaron una carrera que parecía destinada a grandes cosas. Ahora, lejos de aquella presión, Fati encontró una nueva forma de expresarse: la música.

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