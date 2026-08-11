Hubo un momento en el que el Barcelona veía en Ansu Fati al futbolista destinado a recoger el testigo de Lionel Messi. El delantero irrumpió siendo apenas un adolescente, rompió varios récords de precocidad y, tras la salida del argentino, recibió nada menos que la camiseta número 10. Sin embargo, las lesiones frenaron una carrera que parecía destinada a grandes cosas. Ahora, lejos de aquella presión, Fati encontró una nueva forma de expresarse: la música.

El futbolista, actualmente en el Mónaco, lanzó en junio su primera canción, “Sea como sea”, un tema que comenzó a escribir durante una etapa complicada de su carrera. Las lesiones, el insomnio y los días alejados de las canchas lo llevaron a refugiarse en la música como una vía para expresar aquello que sentía. El tema combina sonidos de reguetón, amapiano y afrobeat, y en su primer mes superó el millón de reproducciones.

La faceta musical no es completamente nueva para Fati. Según contó, quienes lo conocen saben de su pasión por la música y recuerdan que era habitual que él eligiera las canciones que sonaban en los vestuarios. Incluso durante su etapa en Francia comenzó a aprovechar sus tiempos libres después de los entrenamientos para continuar trabajando en nuevas composiciones.

Lionel Messi y Ansu Fati en el Barcelona. (AFP)

Su debut también recibió respaldo dentro del mundo musical. El proyecto llegó hasta Bizarrap, uno de los productores argentinos más reconocidos de la escena urbana, quien ha mantenido además una relación cercana con el mundo del fútbol. Durante el Mundial 2026, por ejemplo, estuvo presente junto a la selección argentina y llegó a entregarle a Messi el premio al mejor jugador tras uno de sus partidos.

El videoclip de “Sea como sea” mostró otra versión de Fati. El delantero dejó por un momento la camiseta y los botines para aparecer en las favelas de Río de Janeiro, acompañado de una estética vinculada a la música urbana. La canción, además, nació de una experiencia personal y habla de superación y optimismo después de los momentos difíciles que atravesó.

⚡️"BIZARRAP ME DIO EL VISTO BUENO”



▶️ Ansu Fati le mandó la canción a Bizarrap y el productor le dio el aval para lanzar su single ‘Sea Como Sea



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Fati no pretende abandonar el fútbol por la música. Su prioridad continúa siendo recuperar su mejor versión dentro de la cancha y relanzar una carrera que alguna vez lo colocó entre las grandes promesas del fútbol mundial. Pero ahora tiene otra vía para contar su historia. De aquel adolescente al que comparaban con Messi queda un futbolista que intenta escribir su propio camino, incluso cuando el balón deja de ser el único protagonista.

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