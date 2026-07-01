La selección de Inglaterra evitó una sorpresiva eliminación en el Mundial gracias a una nueva exhibición de Harry Kane. El delantero anotó dos goles en la remontada por 2-1 frente a la República Democrática del Congo y recibió un enorme elogio de su compañero Anthony Gordon, quien llegó a compararlo con Lionel Messi.

El conjunto africano estuvo cerca de dar el gran golpe del torneo luego de que Brian Cipenga abriera el marcador apenas a los siete minutos de juego. Inglaterra dominó gran parte del encuentro, aunque se encontró con una férrea resistencia defensiva.

England's forward #09 Harry Kane celebrates scoring his team's second goal during the 2026 World Cup round of 32 match football between England and the Democratic Republic of Congo at the Atlanta Stadium in Atlanta on July 1, 2026. (Photo by Odd ANDERSEN / AFP) / ODD ANDERSEN

La insistencia inglesa tuvo recompensa en el minuto 75, cuando Kane apareció de cabeza para igualar el compromiso. Cuando el partido parecía dirigirse a la prórroga, el capitán de Inglaterra volvió a ser determinante. A cinco minutos del final, el atacante sacó un potente remate que terminó en el fondo de la red y desató la celebración inglesa, sellando una victoria por 2-1 que mantiene vivas las aspiraciones del equipo en la Copa del Mundo.

Con este doblete, Kane alcanzó los cinco goles en el torneo y quedó a solo una anotación de Lionel Messi y Kylian Mbappé en la tabla de goleadores.

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Anthony Gordon elogia el nivel de Harry Kane

Tras el encuentro, Anthony Gordon no escatimó en elogios hacia su compañero y aseguró que el delantero atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. “Es increíble estar cerca de él todos los días porque cuando estás cerca de alguien de élite, está en la cima del fútbol”, dijo Gordon sobre Kane.

El atacante inglés incluso comparó el rendimiento de su capitán con el de la estrella argentina. “Está teniendo una temporada que solo ha sido superada por Leo Messi, el mejor futbolista de todos los tiempos. Eso demuestra el nivel al que está jugando”.

🐐 "LA TEMPORADA DE HARRY KANE SÓLO ESTÁ SIENDO SUPERADA POR LA DE LIONEL MESSI, EL MEJOR FUTBOLISTA DE TODOS LOS TIEMPOS"



🔝 Anthony Gordon



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Gordon también destacó el profesionalismo y la constancia de Kane, aspectos que, según él, explican el éxito del goleador. “Cuando estás cerca de alguien así, quieres adoptar tantos hábitos como puedas y observar todo lo que hace para entender por qué está a ese nivel. No es casualidad. Es constancia diaria: lo mucho que se esfuerza, cada ejercicio de remate, lo hace con pasión, lo hace con seriedad. Nunca, jamás, falla”.

El futbolista añadió que el capitán inglés se ha convertido en una referencia para el resto del plantel. “Es increíble estar cerca de él. Sin duda, es una inspiración para todos nosotros”, concluyó.

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