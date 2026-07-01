Anthony Gordon en acción durante el partido de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Inglaterra y Ghana, en Boston, Massachusetts, EE. UU., el 23 de junio de 2026. Foto: EFE/EPA/GREG M. COOPER
Anthony Gordon en acción durante el partido de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Inglaterra y Ghana, en Boston, Massachusetts, EE. UU., el 23 de junio de 2026. Foto: EFE/EPA/GREG M. COOPER
Por Redacción EC

La selección de Inglaterra evitó una sorpresiva eliminación en el Mundial gracias a una nueva exhibición de Harry Kane. El delantero anotó dos goles en la remontada por 2-1 frente a la República Democrática del Congo y recibió un enorme elogio de su compañero Anthony Gordon, quien llegó a compararlo con Lionel Messi.

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