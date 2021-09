Conforme a los criterios de Saber más

El cierre del mercado fichajes de Europa ha sido un resumen de lo que este ha sido: frenético, sorpresivo y convulso. Desde el cambio de clubes de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, pasando por la novela de Kylian Mbappé al Real Madrid y los fichajes a último momento, el verano europeo ha dejado muchas historias que contar.

Si bien el mercado de fichajes de verano europeo fue dominado mayormente por la Premier League, donde los clubes demostraron su poderío tras llevarse a Cristiano Ronaldo, Jadon Sancho, Raphael Varane y Jack Grealish, otros clubes hicieron movimientos igual de inteligentes, pero menos costosos.

LEER MÁS: Griezmann se despidió de Barcelona después de dos temporadas en el Camp Nou

El PSG, por ejemplo, se hizo de Sergio Ramos y Lionel Messi a costo cero. El Atlético de Madrid, también, no dejó salir ningún jugador fundamental de la campaña pasada donde salió campeón, pero sí ha incorporado a nuevos jugadores.

Rodrigo de Paul, tras ganar la Copa América con Argentina, fue fichado por el equipo del “Cholo” Simeone como un refuerzo en el mediocampo. Y en la última hora del último día sucedió algo inesperado: Antoine Griezmann, figura del Barcelona, fue cedido a su ex club. ¿Cuáles han sido los motivos de la vuelta de Griezmann al Atlético de Madrid?

El post del Atlético de Madrid con el regreso de Griezmann. (Foto: Twitter)

Barcelona, el club con la pérdida más importante del mercado

Aunque el Barcelona se reforzó en el ataque al contratar a Memphis Depay y el ‘Kun’ Agüero, ambos a costo cero, el club catalán dejó ir a su jugador más importante: Lionel Messi. Sin lugar a dudas, Messi ha sido el jugador más influyente dentro del club y su mayor estrella en los últimos años dejó el club y, con su salida, el Barcelona ha perdido parte de su encanto y también de su potencial.

Sin embargo, la salida del ‘10’ argentino dejaba un espacio para que alguien tome el protagonismo en el ataque. Antoine Griezmann, socio de Messi en los últimos años, era el más indicado para hacerlo después de no haber replicado lo que consiguió con el Atlético de Madrid.

Todo pintaba para que el ‘7’ del Barcelona fuera la máxima estrella en esta nueva temporada, pero en la última hora del último día del mercado de fichajes, esto cambió: el francés se fue cedido al reciente campeón de España y, con ello, regresaba a su antiguo club.

Antoine Griezmann y las 5 razones de su salida del Barcelona

Griezmann, un jugador muy caro

En el verano del 2019, el Barcelona pagó 120 millones de euros por Antoine Griezmann, quien venía de ganar la Copa del Mundo con Francia y anotar, en promedio, más de 20 goles en las temporadas anteriores. Con el pasado del francés, se creía que sería un buen complemento para el triplete Messi-Suárez-Dembelé, que, aunque muy prometedor, no había podido conseguir un título internacional. Sin embargo, la llegada de Griezmann no terminó de solucionar del todo el problema.

Ahora, con la pandemia generada por la crisis de la COVID-19 y los propios problemas administrativos del Barcelona, el club no pude generar tanto dinero como para soportar los 28 millones de euros al año que el francés cobraba en el equipo español.

Así, para poder sustentar el sueldo de los nuevos fichajes, el Barcelona les pidió a sus cuatro capitanes una rebaja de su salario. Ahora, con Griezmann fuera del plan económico del club catalán, la administración se ve en mejor posición para arreglar las cuentas.

Antoine Griezmann dijo adiós a Barcelona. (Foto: Captura)

Griezmann, la estrella que no terminó de brillar

La administración del Barcelona de los últimos años se caracterizó por sus fracasos en los fichajes y los altos sueldos por pagar. Phillippe Coutinho y Ousmane Dembelé son un claro ejemplo. Todo esto, claro está, sin mencionar el alto salario de Miralem Pjanic y el fracaso de Samuel Umtiti. Sin embargo, el caso de Antoine Griezmann fue diferente.

Aunque siempre titular, el atacante francés no pudo demostrar del todo lo que consiguió en el Atlético de Madrid, donde llegó a dos finales de Champions League y anotó más de 20 goles por temporada. Tras dos años, en el club catalán, el atacante jugó 102 partidos y tan solo anotó 35 goles y dio 17 asistencias. Ahora, Griezmann volverá al lugar donde triunfó en medio de un proyecto muy consolidado y ganador.

Griezmann desató su mejor versión en el Atlético bajo las órdenes de Diego Simeone. (Foto: AFP)

Griezmann, parte del trueque en el mercado de fichajes

Tras los números y el desempeño de Griezmann, sumado a su alto sueldo, este no era un negocio rentable para un Barcelona urgido de dinero. Así, la salida de Antoine Griezmann era una necesidad para el club culé en este verano europeo. A lo largo del receso entre temporadas, la prensa española habló mucho del intercambio entre Saúl Ñíguez y el atacante francés, pero la realidad fue más compleja.

En el último día del mercado, el francés fue parte de la operación Saúl-Griezmann- De Jong. Para la llegada del atacante al Atlético de Madrid, el club primero tenía que vender a Saúl al Chelsea. Así, el club catalán podía aceptar a Luuk de Jong.

Todos estos fichajes se dieron en los últimos minutos del mercado europeo, tanto así que se creía que no habían prosperado. Sin embargo, LaLiga anunció que recibió los documentos a tiempo y la triple transacción se pudo dar. De esta manera, la salida de Griezmann era necesaria para la llegada de De Jong, quien, claramente, se encuentra en los planes de Ronald Koeman más que el mismo Griezmann.

Griezmann y la búsqueda de un proyecto ganador

En el paso de Antoine Griezmann por el Barcelona, el francés llegó a competir en las tres copas más importantes de España: el torneo nacional, la Copa del Rey y la Supercopa. A nivel internacional, por supuesto, el francés participó en la Champions League.

De todas estas competencias, el ‘7’ solo consiguió la Copa del Rey en el 2021 ante el Athletic Bilbao. El jugador, que venía de ganar la Copa del Mundo y que buscaba conocer otro fútbol, solo pudo alzar un trofeo más junto a un equipo de estrellas.

¿El Barcelona no era un equipo ganador? Sí, pero no pudo conseguir ningún objetivo más que la Copa del Rey mientras él estuvo ahí. Las dos ligas nacionales las ganaron sus principales rivales, mientras que, en la Champions League, el Barcelona no fue ni candidato al título.

Ahora, con la salida de Lionel Messi, el Barcelona, que fundamentaba su poderío en el ‘10’, se quedó sin su principal carta de ataque. Aunque con una delantera renovada, Griezmann perdió a su principal socio y al mejor jugador del mundo en su equipo. Sin embargo, en la vereda del frente, el equipo del ‘Cholo’ Simeone, reciente campeón y con refuerzos, lo llamaba para volver a ser la estrella que con ellos fue. Así, Griezmann decidió hacer maletas de nuevo y volver al club de Madrid donde brilló.

Griezmann y la búsqueda de renovarse como futbolista

Parte de la búsqueda de Griezmann de volver a encontrarse con su mejor fútbol es, también, en base a los resultados obtenidos con el Barcelona. Con una afición que no lo terminaba de querer y dentro de un camerino con mal ambiente debido a la gestión de la administración anterior, Griezmann no se terminó de encontrar con su versión pasada del Atlético de Madrid.

Aquel Griezmann que marcó 32 goles en la temporada 2015-16 nunca volvió a aparecer. En el Barcelona, bajo la sombra de Lionel Messi que, aunque no lo quisiera, el ‘10’ siempre eclipsaría a sus compañeros, Griezmann fue uno más dentro del equipo. Sin embargo, en el Atlético, él fue la estrella que llegó a dos finales de Champions League, ganó la Supercopa de España, la Europa League y la Supercopa de Europa.

Así, de la mano del ‘Cholo’ Simeone, un entrenador que lo supo entender y lo llevó a tener su máximo nivel, Griezmann ha vuelto a Madrid para recuperar el nivel que ya tuvo, pero que perdió al irse a Barcelona.

MÁS EN DT

VIDEO RECOMENDADO

Paolo Guerrero es uno de los jugadores de la actual Selección Peruana que más veces enfrentó a Uruguay. En total, fueron 12 encuentros los disputados del delantero frente a los ‘Charrúas’.