El conjunto de Diego Simeone consiguió tres puntos de oro. Antoine Griezmann puso el gol del empate para el Atlético de Madrid vs. AC Milan en la fase de grupos de la Champions League. El delantero francés consiguió volver a anotar con la camiseta ‘Rojiblanca’ y se mostró contento por ello en declaraciones a Movistar.

Respecto a las críticas el ‘Principito’ señaló que ”hay una parte de razón, porque no estaba cómodo, no me encontraba y al final, por trabajo, por confianza de los compañeros, del entrenador que me sigue poniendo, sólo puedo mejorar. Me esperan mis compañeros, el club, los aficionados. Estoy aquí para eso e intento llegar a mi mejor nivel lo más rápido posible”.

A pesar de que se siente feliz por vestir de nuevo la camiseta del club rojiblanco, consideró que no fue tan sencillo.”Es mucho cambio. Al final, se ha hecho el último día (su fichaje por el Atlético de Madrid), es otra táctica, otro vestuario, otra manera de jugar y claro que cuesta, porque al final son muchos cambios, todo diferente y hay que acostumbrarse lo más rápido posible, porque el entrenador y mis compañeros me necesitan, pero creo que noches como ésta me van a ayudar a mejorar”, sostuvo Griezmann.

”La afición, la gente, quiere verme así, como esta noche. Y es lo único que quiero, darles alegrías ahora, que se vayan a casa, a dormir felices. Es mi único objetivo volviendo aquí, hacerles felices y traer cosas muy bonitas”, prosiguió el ‘Principito’.

Griezmann siempre agradecido con Simeone

”Mucho respeto y admiración a este entrenador, porque me ha mejorado y me ha hecho llegar a mi mejor nivel. Para eso quería volver, para él, para el club, para la afición, para mis compañeros. Estoy orgulloso de estar aquí”, finalizó el atacante francés.