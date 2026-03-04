Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Orlando City ofreció al Antoine Griezmann dejar el Atlético Madrid para convertirse en el nuevo Jugador Franquicia de la MLS. (Foto: Getty Images)
Por Redacción EC

Mientras Antoine Griezmann todavía celebra la clasificación a la final de la Copa del Rey, su futuro todavía no está del todo definido. El francés tiene dos opciones: quedarse en el Atlético Madrid o aceptar la oferta de Orlando City, que quiere lo seduce con el sueldo de Lionel Messi y la ‘Ley Bechkam’.

