Mientras Antoine Griezmann todavía celebra la clasificación a la final de la Copa del Rey, su futuro todavía no está del todo definido. El francés tiene dos opciones: quedarse en el Atlético Madrid o aceptar la oferta de Orlando City, que quiere lo seduce con el sueldo de Lionel Messi y la ‘Ley Bechkam’.

‘Los Leones’ esperan hasta el 26 de marzo a Griezmann, fecha límite en que cierra el mercado de pases de la MLS. Su intención es ofrecerle un contrato con el estatus de Jugador Franquicia, un acuerdo que lo equipararía a lo que gana Messi en el Inter Miami.

Griezmann tiene un contrato firmado con Atlético Madrid hasta juntio del 2027 y, según el diario Marca, cobra 4 millones de euros por cada 12 meses. El delantero no tendría trabajas para rescindir su vínculo si así lo decide, pues considera que es una oportunidad ecónomica fuerte para él.

Griezmann es un elemento importante en el Atlético Madrid del 'Cholo' Simeone. (Crédito: Alamy Stock Photo).

De acuerdo a Marca, el trato que ofrece Orlando City es un sueldo aproximado a los 12 millones de dólares. Esta cifra se elevaría hasta cerca de los $20 millones con acuerdos de patrocinadores, lo que produciría un impacto al mercado del fútbol estadounidense.

Además de la parte económico, se suma el Mundial 2026. Griezmann tendría en Orlando City la continuidad asegurada de cara a la cita mundialista. Llegaría con ritmo, competencia y en buena forma. En cambio, en el Atlético Madrid, alterna su titularidad con Julián Álvarez y Alexander Sorloth.

Quizá la única traba sería abanadona al ‘Atléti’ sin jugar la final de la Copa del Rey, un torneo en el que se ha mostrado participativo. Fue parte clave en la victoria por 4-0 sobre Barcelona, anotando un gol, y un elemento importante para el técnico Diego Simeone.

