Desde que Ronald Koeman llegó al Barcelona, hace dos meses, el primer equipo ha sufrido cambios drásticos. El amago de salida de Lionel Messi por la tensa situación con la directiva culé y el presidente Josep Bartomeu, el traspaso de Luis Suárez al Atlético de Madrid y finalmente la ‘pelea’ interna entre el neerlandés y Antoine Griezmann.

En el debut del Barcelona en la Champions League, Koeman dejó a Griezmann en la banca de suplentes y en su lugar apostó a Trincao, delantero de 20 años. El portugués sorprendió y fue uno de los mejores futbolistas del partido.

Según ‘Mundo Deportivo’, Koeman cometió dos errores con Giezmann: “Primero puso la lupa sobre cada uno de sus remates y después le puso de falso 9 tras las declaraciones del francés. Griezmann se salió con la suya, pero como falso 9 tampoco funcionó”, explica el portal web.

Guerra fría en Barcelona

Tras el partido con el Sevilla, Koeman le mandó un dardo al ‘Principito’: “Ha tenido dos oportunidades y, por su calidad, tendría que haber marcado en alguna de esas dos jugadas”, afirmó. Días después, Griezmann le devolvería el mensaje con: “Me siento bien, me encuentro bien, porque el entrenador sabe dónde ponerme y, por lo tanto, me beneficio de ello, así como de la confianza que me brindan el técnico y mis compañeros”, en referencia al papel que le da Didier Deschamps en Francia.

Pero ahí no quedó el tema pues previo al partido con el Getafe, el neerlandés reconoció que tuvo una conversación con el delantero francés, la cuál resumió con: “El técnico manda y luego cada jugador tiene que sacar el máximo rendimiento”. En aquel choque, Griezmann jugó de ‘falso 9’ en Barcelona, pero tampoco destacó. ¿Las palabras del ‘Principito’ lo perjudicaron para el debut de la Champions League? Según el portal FCBN “Koeman y Griezmann están en un enfrentamiento absurdo en el que pierden ambos”.

Conforme a los criterios de Saber más

MÁS EN DT...

VIDEO RECOMENDADO:

Barcelona vs. Ferencvaros: resumen completo del duelo por Champions League