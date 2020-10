Tras el empate por la tercera jornada de LaLiga Santander del FC Barcelona ante Sevilla (1-1), Ronald Koeman mostró su descontento por Antoine Griezmann. Sin embargo, ante el fracaso del Barza por traer a un nuevo centro delantero, el técnico neerlandés tendrá que arreglarse en toda la temporada y utilizar a los futbolistas que tiene a su disposición. Y aunque tiene grandes jugadores en la ofensiva, no posee un atacante del perfil que busca. Este es el caso del francés quien se ha visto obligado a cumplir con la función que dejó vacante el uruguayo Luis Suárez.

“El cambio del otro día fue táctico. Con Ansu (Fati) tenemos más profundidad y rapidez, algo que necesitábamos en Vigo con uno menos. Hoy (Griezmann) ha tenido dos oportunidades y, por su calidad, tendría que haber marcado en alguna de esas dos jugadas”, dijo Koeman acerca del desempeño del galo contra el conjunto rojiblanco.

Tras esas declaraciones, el medio catalán Mundo Deportivo informó que fuentes cercanas al campeón del mundo le pidieron al club “respeto y cariño” para el jugador francés, argumentando que no está jugando en la posición donde más podría rendir.

Didier Deschamps, seleccionador francés, también cree lo mismo. “Antoine Griezmann se utiliza en un sistema determinado, en otra posición en el lado derecho. Es lo que puedo decir y eso no va en contra de Ronald Koeman porque Antoine le dijo que no entendía por qué no jugaba en posición de rombo”, afirmó.

Por su parte, Olivier Giroud, centro atacante de la selección francesa, también habló del ‘culé’. “Está claro que no eligió el camino fácil fichando por un club tan grande como el Barça. Lo entiendo perfectamente. La adaptación no es fácil, especialmente cuando juegas al lado de un jugador enorme como Messi y juegas un poco en la misma posición que él”, reconoció en diálogo con RMC Sports.

“Puede llevar más tiempo de lo habitual, pero estoy seguro de que lo logrará. No me preocupo por él, hay mucho talento en este equipo. Solo hay que encontrar la fórmula mágica. Es un gran desafío pero él es capaz de afrontarlo. También es el futuro de este club porque Messi no será eterno”, concluyó.

AÑOS DORADOS

La posición con la que Antoine Griezmann triunfó en el Atlético de Madrid del ‘Cholo’ Simeone fue la de segundo delantero por detrás de Diego Costa o Álvaro Morata. Mientras tanto, en las tres primeras fechas de LaLiga, el Barcelona salió con cuatro atacantes (Messi, Ansu Fati, Griezmann y Coutinho) que pueden llegar al punto de penal como lo haría un "9″.

Conforme a los criterios de Saber más

MÁS EN DT

VIDEO RECOMENDADO

Resumen: Alianza Lima vs. Sport Boys (Video:GOLPERU)