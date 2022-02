Conforme a los criterios de Saber más

“Lo es todo para mí”, con esas palabras Lionel Messi resume quién es y qué significa Antonela Roccuzzo para él. Nacida en Rosario un 26 de febrero como hoy, pero hace 34 años, la mujer que acompaña sin cesar al crack argentino -desde su infancia hasta llegar a la cima del mundo- está de onomástico.

Como si se tratara del destino, Antonela creció en la misma ciudad de Lionel. Solo era cuestión de tiempo para que se conocieran. Aunque el futbolista provenía de una familia más humilde que la de su esposa, nada impidió que se relacionasen.

En Rosario, donde se forjó su amor, varias sucursales de la cadena de supermercados Único están en marcha desde hace varios años gracias a los padres de Antonela, José Rocuzzo y Patricia Blanco, dueños de la empresa. Por el lado de ‘Lio’, Jorge Horacio Messi era trabajador de una fábrica, mientras que Celia María Cuccittini, una limpiadora a media jornada.

Antonela es la segunda de tres hermanas: la mayor de la familia es Paula, una abogada de 35 años y la menor es Carla, una médica de 31 años. Por su parte, Leo tiene cuatro hermanos: Rodrigo y Matías, los mayores; María Sol, la menor del hogar.

Antonela Roccuzzo junto a sus padres y hermanas

Precisamente, ninguno de esos vínculos familiares los unió. Fue otro: Lucas Scaglia, primo de Antonela, que jugaba en las categorías menores del Newell’s Old Boys junto a Lionel Messi. La pasión por el fútbol los hizo muy buenos amigos desde pequeños y esto facilitó que naciera una historia de romance.

A los 9 años, el crack argentino fue invitado a pasar unos días de vacaciones con la familia de Lucas en Mar del Plata. Tras aceptar la invitación, Leo pudo conocer a Antonela, de quien se enamoró rápidamente y a quien le escribió numerosas cartas de amor en su infancia. “Un día vamos a ser novios”, anunció en uno de sus escritos con la inocencia de su niñez. Pero estaba en lo cierto.

‘La Negra’, como llamaban en su familia a Antonela, pasó varios episodios divertidos al lado de Lionel jugando juntos en la calle. Sin embargo, en aquel entonces su relación solo era de amistad. La historia de amor, que tanto quería Messi, no progresó debido a su corta edad.

En el año 2000, después de ser diagnosticado una deficiencia en la hormona del crecimiento, Jorge Messi llevó a su hijo a España para que hiciera una prueba en el Barcelona. El resto es historia, aunque en realidad al comienzo fue bastante difícil, pues Lionel se separó por primera vez de la chica de sus sueños.

“Antonela y Leo dejaron de verse durante un tiempo cuando él era solamente un chaval que quería llamar su atención y ella una niña guapa que no se dejaba engatusar”, narra el periodista Guillem Balagué en ‘Messi’, la única biografía autorizada por el crack argentino.

Por aquel tiempo, ya existían algunos medios de mensajería instantánea, pero no eran de fácil acceso. Sin mucha comunicación, la relación entre ambos se dificultó. Se vieron muy pocas veces, cuando Lionel estaba de visita en Rosario, pero nada más que eso.

Entonces, Antonela siguió con su vida. Mientras Messi ya había debutado oficialmente en el equipo mayor del Barcelona, la rosarina comenzó a salir con un chico con el que mantuvo una relación de tres años.

Antonela Roccuzzo y su exnovio

La tragedia que les unió para siempre

En el año 2005, Antonela padeció uno de los momentos más tristes en su vida. Su mejor amiga falleció en un accidente de tráfico y, tras enterarse de la noticia, Lionel no dudó en ir a visitarla y darle todo el consuelo que ella necesitaba en ese entonces.

“Antonela tenía 17 años y la pasó muy mal, estuvo varios días sin ir al colegio. Justo coincidió con uno de los viajes de Leo hacía su casa y, apenas se enteró, corrió para estar a su lado”, contó una de las amigas en una entrevista con la revista Para ti, en 2010.

Desde entonces, no se volvieron a separar, al menos afectivamente. Lionel de vuelta en Barcelona y Antonela en Rosario, pudieron mantener un vínculo muy cercano a pesar de la distancia. Ya cuando ella le puso fin a su relación de tres años, la comunicación entre ambos comenzó a ser más fluida y el amor volvió a relucir. “Hoy su ex se ríe diciendo: ‘Al menos no me dejó por cualquiera, ¡me dejó por Messi!’”, reveló otra fuente anónima en la misma publicación.

Dos años después de la tragedia, Antonela confesó su historia de amor a su círculo de amigos. “Nos encontramos en Roldán para festejar el Día del Amigo, como siempre lo hacemos, y ella sacó el Blackberry que Lio le había regalado. No dijo mucho más pero todas entendimos que habían vuelto a salir”, rememoró una de sus amigas en la revista Para ti.

Lionel Messi disfrutando sus vacaciones junto a Antonela en el 2010 | Foto: AFP

La noticia del noviazgo no se hizo público hasta inicios del 2009, cuando Messi oficializó su relación tras ser consultado al respecto en el programa de televisión Hat Trick Barça, de la TV Catalunya, aunque no la nombró. En ese entonces, el crack argentino tenía solo 21 años y su novia, 20.

Antonela estuvo estudiando un tiempo en la Universidad Nacional de Rosario, en Argentina. Optó por la carrera de Odontología, pero luego la abandonó tras matricularse en Comunicación Social. Sin embargo, no terminó sus estudios, ya que en el 2010, después del Mundial de Sudáfrica, decidió mudarse definitivamente a España junto al amor de su vida. Antes, solo viajaba de vez en cuando a Barcelona para pasarla con él.

Así fue que su relación se fortaleció en todos los sentidos. Y el reflejo más claro es el fruto de su amor. El 2 de noviembre del 2012 nació el primer hijo de Antonela y Lionel: Thiago Messi. Tres años después, el 11 de septiembre del 2015, llegó Mateo y el 10 de marzo del 2018 lo hizo Ciro. Un hat-trick perfecto, aunque el deseo es el póker. “Iremos en busca de la nena…y esperemos que sea la cuarta”, dijo el futbolista en una entrevista con TyC Sports.

La boda y el apoyo incondicional

Hasta que la muerte los separe. El 30 de junio del 2017, Lionel Messi y Antonela Rocuzzo se casaron en Rosario, la ciudad donde floreció su romance. Fiesta, júbilo y mucho amor se desató entre todos los invitados. Asistieron las dos mejores amigas de ella, Daniella Semaan y Sofía Balbi, esposas de Cesc Fabregas y Luis Suárez respectivamente. También estuvieron presentes cracks del fútbol como Gerard Piqué (junto a Shakira), Neymar, el ‘Kun Agüero, Dani Alves, entre otros.

Con ese acontecimiento oficial, formalizaron el amor que ya venían proclamando desde varios años atrás. De hecho, Roccuzzo siempre ha estado al lado de Messi, tanto en los momentos más dichosos, como también en los más afligidos. Nunca se separó de él.

En las tribunas, en casa con los hijos, a su lado, o desde el lugar que sea, Antonela siempre está presente. No hay ceremonia de Balón de Oro en la que ella no acompañe a Lionel y él, claro, siempre es muy agradecido con su presencia.

De hecho, en la gala del Balón de Oro 2021, que Messi ganó, el argentino se negó a tomarse fotos sin su esposa. Pese a que le pidieron a Antonela que se apartara durante las fotos, el ‘10′ no dudó en hacer que su esposa se quede con él a su lado, un gesto que generó bastante admiración.

Ahora bien, esta actitud no es más que el reflejo de lo que ha hecho Antonela por él. Lionel pasó por muchos episodios duros en su carrera. Incluso, renunció a la selección argentina tras no conseguir los resultados que esperaba. Decepciones en finales y las críticas apuntándole le llevaron al límite. Y su esposa le ayudó a lidiar con esas situaciones.

“Tenerla al lado me simplifica muchísimas cosas. Nos conocemos de hace mucho tiempo, me conoce a la perfección. Sabe cómo entrarme en cada momento, especialmente en los malos. Es una persona que prácticamente no tiene días malos, que siempre está de buen humor. Es una compañera espectacular”, dijo Messi en una entrevista con el medio SPORT.

‘La Pulga’, después de varios intentos, ganó la Copa América el año pasado con su selección y las lágrimas de felicidad emergieron en el Maracaná. Tras el éxito, Antonela se hizo presente con una tierna videollamada al lado de sus hijos. Pero no solo eso. Un día después, protagonizaron un romántico encuentro en el aeropuerto de Rosario. Ella se abalanzó sobre él abrazándolo, besándolo y felicitándolo por el título que tanto buscó.

El emotivo reencuentro de Lionel Messi con Antonela Roccuzzo tras la Copa América. (Fuente: TNT Sports / La Capital)

Asimismo, cuando Messi se marchó triste del Barcelona, su esposa también estuvo a su lado para ser su mayor soporte. La noticia no fue nada fácil de digerir, pero ella apoyó su decisión.

“Antonela estaba mal, pero me acompaña a donde sea, me bancó y me apoyó. Estamos preparados para lo que surja. Es un momento de felicidad para mi familia y para mí, después de días difíciles, de lo duro que viví en Barcelona”, contó el mismo Messi en declaraciones a ESPN.

Ya en París, la ciudad romántica por excelencia, la historia de amor entre Lionel y Antonela continúa. Ambos ahora con 34 años encima -recién cumplidos por Roccuzzo- lucharán a pundonor por continuar esta bonita aventura que tiene a los dos como protagonistas y que ha permitido que ‘La Pulga’ siga en lo más alto del fútbol mundial.

