El tierno saludo de Antonela a Messi por sus 39 años: imágenes inéditas y un intercambio de amor. Foto: @antonelaroccuzzo/Instagram
El tierno saludo de Antonela a Messi por sus 39 años: imágenes inéditas y un intercambio de amor. Foto: @antonelaroccuzzo/Instagram
Por Redacción EC

El cumpleaños número 39 de Lionel Messi quedó marcado por un emotivo gesto de su esposa, Antonela Roccuzzo, quien le dedicó un sentido mensaje en redes sociales acompañado de fotografías inéditas que repasan la historia de amor de la pareja y la vida que construyeron junto a sus tres hijos.

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