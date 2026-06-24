El cumpleaños número 39 de Lionel Messi quedó marcado por un emotivo gesto de su esposa, Antonela Roccuzzo, quien le dedicó un sentido mensaje en redes sociales acompañado de fotografías inéditas que repasan la historia de amor de la pareja y la vida que construyeron junto a sus tres hijos.

La publicación, compartida en Instagram, rápidamente se volvió viral y acumuló millones de interacciones de fanáticos y figuras del deporte.

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Para celebrar un nuevo aniversario del capitán de la selección argentina, Antonela escribió un mensaje cargado de cariño: “Feliz cumpleaños al amor de mi vida. Que seas muy feliz hoy y siempre. Nosotros ya tenemos todo lo que necesitamos porque te tenemos a vos. Te amo infinito”.

La dedicatoria estuvo acompañada por un carrusel de siete fotografías que muestran diferentes etapas de la relación y la intimidad familiar de la pareja.

Las fotos inéditas de Antonela y Messi que se hicieron virales en el cumpleaños del capitán argentino. Foto: @antonelaroccuzzo/Instagram

Las fotos inéditas que conmovieron a los seguidores

La primera imagen muestra a Antonela observando con complicidad a Messi mientras le sostiene la cabeza, una escena espontánea y nunca antes difundida que despertó miles de comentarios.

Otra de las postales presenta a la pareja junto a sus tres hijos en una fotografía en blanco y negro, reflejando la importancia de la familia en la vida del futbolista.

El álbum también incluye una imagen de Antonela apoyando su cabeza sobre el hombro de Messi, fotografías del astro compartiendo momentos con sus hijos cuando eran pequeños y una romántica instantánea de ambos besándose en una playa paradisíaca.

La última imagen muestra al rosarino en su etapa más reciente, vistiendo la campera de la selección argentina durante el Mundial 2026.

La publicación no tardó en recibir la respuesta del propio homenajeado. Desde su cuenta de Instagram, Messi contestó: “Muchas gracias mi vida, y yo a ustedes. Los amo!! Qué chiquitos éramos...”.

Messi celebra su cumpleaños en un gran momento deportivo

El cumpleaños del astro argentino llega en medio de un presente excepcional en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. El capitán ha sido la gran figura de la selección dirigida por Lionel Scaloni en las dos primeras jornadas de la fase de grupos. Primero firmó un triplete en la victoria 3-0 sobre Argelia y luego anotó los dos goles del triunfo 2-0 ante Austria.

Gracias a estas actuaciones, Messi no solo es el máximo goleador de la actual Copa del Mundo, sino que además superó al alemán Miroslav Klose y se convirtió en el máximo artillero de la historia de los Mundiales con 18 anotaciones.

La selección argentina cerrará la fase de grupos el próximo 27 de junio frente a Jordania en el Dallas Stadium. La Albiceleste ya aseguró el primer lugar del Grupo J y espera rival para los dieciseisavos de final, instancia en la que enfrentará al segundo clasificado del Grupo H, integrado por España, Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita.

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