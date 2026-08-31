Lionel Messi anunció su retiro de la selección argentina después de más de dos décadas defendiendo la camiseta ‘albiceleste’. Horas después de conocerse la decisión del capitán, Antonela Roccuzzo utilizó sus redes sociales para dedicarle un emotivo mensaje y recordar el largo camino que recorrieron juntos.

“Qué orgullo verte cerrar esta etapa así. Fueron tantos años, tantos momentos, tantas alegrías y también tantos golpes. Te vi sufrir, caer y levantarte. Te vi seguir cuando las cosas no salían y volver a intentarlo siempre”, escribió Roccuzzo.

La esposa del astro argentino también destacó que tuvo la oportunidad de acompañarlo durante los momentos más importantes de su carrera y verlo cumplir uno de sus grandes objetivos: conquistar la Copa del Mundo con Argentina.

“Después de tantos años, también tuve la suerte de verte cumplir tus sueños y vivir algunos de los días más felices de nuestras vidas”, añadió Antonela en su publicación, que estuvo acompañada por fotografías de Messi junto a sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro.

Antonela destacó el ejemplo de Messi para sus hijos

Uno de los aspectos más emotivos del mensaje fue la referencia a los hijos de la pareja. Antonela resaltó que los tres pudieron crecer viendo de cerca el esfuerzo de su padre para alcanzar sus objetivos con la selección argentina.

“Que nuestros hijos hayan crecido viéndola de cerca. Que hayan visto a su papá luchar por lo que quería, no rendirse y seguir creyendo hasta el final”, señaló.

La rosarina también recordó el momento en que Thiago, Mateo y Ciro pudieron acompañar a Messi después de alcanzar la gloria en el Mundial y levantar el trofeo en Qatar 2022.

“Y que después hayan podido estar ahí para verte conseguirlo todo y levantar la Copa del Mundo”, escribió.

Finalmente, Roccuzzo expresó su orgullo por la trayectoria de Messi y por la persona que existe detrás del futbolista.

“Quizás algún día entiendan realmente lo enorme de tu historia. Hoy simplemente están orgullosos de su papá. Y yo estoy orgullosa de vos. De tu camino, de todo lo que superaste y, sobre todo, de la persona que estuvo detrás de cada uno de esos momentos”, sostuvo.

“Qué privilegio haber vivido todo esto a tu lado. Te amamos infinito”, concluyó Antonela.

Messi le puso punto final a su etapa con Argentina

Messi confirmó este lunes su decisión de dejar la selección argentina mediante una carta publicada en sus redes sociales. El futbolista, de 39 años, cerró así una trayectoria de más de 20 años con la Albiceleste.

Con Argentina, el delantero conquistó la Copa América 2021, la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar 2022, además de otros títulos obtenidos en sus etapas juveniles y olímpicas. Su último partido con la selección fue la final del Mundial 2026 ante España.