Por Redacción EC

Lionel Messi anunció su retiro de la selección argentina después de más de dos décadas defendiendo la camiseta ‘albiceleste’. Horas después de conocerse la decisión del capitán, Antonela Roccuzzo utilizó sus redes sociales para dedicarle un emotivo mensaje y recordar el largo camino que recorrieron juntos.

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