La temporada 2021-22 del Tottenham no arrancó muy bien en las distintas competencias que disputaron, motivo por el cual la directiva se vio obligada a hacer un cambio en la dirección técnica: llegó el italiano Antonio Conte. No obstante, el panorama no ha cambiado mucho deportivamente en estas semanas.

Este jueves, los ‘Spurs’ cayeron de manera sorpresiva en su visita al Mura de Eslovenia en la Conference League, resultado que generó muchas críticas de los hinchas hacia los jugadores. El propio entrenador del equipo reconoció las falencias de sus dirigidos y no se guardó los comentarios negativos en la conferencia de prensa posterior.

“El desempeño ha sido pobre y esta es una mala derrota. Tenemos en claro que hay mucho trabajo por delante y que atravesamos por un momento muy difícil”, aseguró Antonio Conte. Cabe mencionar que Tottenham tendrá que vencer en casa al Stade Rennais francés para seguir en la competencia internacional.

“Necesitamos tener paciencia para mejorar y volver a ser buenos. Hemos estado bajos, no solo en lo técnico y táctico, sino también en lo mental. Va a llevar un tiempo traer de vuelta a los ‘Spurs’ de antes”, agregó el experimentado entrenador.

“Han pasado tres semanas y ya estoy empezando a comprender un poco más la situación. Esto no es nada sencillo. En este punto, el nivel no es muy alto”, sentenció Antonio Conte, quien lleva cuatro partidos dirigidos, cosechando dos triunfos, un empate y una derrota, entre Premier y Conference League.

¿Cuál será el próximo rival del Tottenham?

Tottenham tendrá que dar vuelta a la página lo más pronto posible y concentrarse en el choque de este domingo 28 de noviembre frente al Burnley por el campeonato inglés. La obligación para Harry Kane y compañía es obtener los tres puntos, dado que así podrían terminar la fecha en zona de clasificación a torneos internacionales.