Hay futbolistas que son recordados por sus goles y otros por los trofeos que levantaron. Antonio Ubaldo Rattín pertenece a una categoría mucho más extraña: la de aquellos que cambiaron la historia del fútbol sin proponérselo. El legendario mediocampista argentino, fallecido este sábado a los 89 años, fue un símbolo de Boca Juniors, capitán de la selección argentina y protagonista del episodio que impulsó a la FIFA a crear las tarjetas amarillas y rojas.

Su muerte llegó apenas horas antes del partido entre Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026, una coincidencia que volvió a poner en primer plano la historia de aquel “Caudillo” que nunca se achicó ante nadie, ni siquiera frente a Inglaterra en el mítico Wembley de 1966.

Rattín disputó toda su carrera profesional con Boca Juniors. Entre 1956 y 1970 jugó 382 partidos, convirtió 28 goles y conquistó cinco campeonatos nacionales, convirtiéndose en uno de los grandes referentes de la historia xeneize. Su liderazgo era tan influyente como su presencia física. Medía 1,90 metros, dominaba el mediocampo con personalidad y fue durante años la voz de mando de un equipo que marcó una época.

En ese Boca inolvidable compartió vestuario con otro ídolo eterno: el peruano Julio Meléndez. El elegante defensor central llegó al club en 1968 y formó junto a Rattín una sociedad que quedó grabada en la memoria de los hinchas. Mientras Meléndez deslumbraba por su técnica y salida limpia desde el fondo, Rattín imponía orden, carácter y liderazgo desde la primera línea del mediocampo. Juntos conquistaron los campeonatos de 1969 y 1970 y construyeron una de las columnas vertebrales más recordadas del club.

Pero si Boca explica su grandeza, el Mundial de Inglaterra 1966 terminó inmortalizando su nombre. Argentina enfrentaba al anfitrión en los cuartos de final en un partido cargado de tensión. El árbitro alemán Rudolf Kreitlein decidió expulsar al capitán argentino tras interpretar que lo había insultado o desafiado con su actitud. El problema era que Rattín no hablaba alemán y el juez no entendía español. Según la versión del árbitro, el mediocampista lo había “mirado mal”, un argumento que desató una de las mayores polémicas arbitrales de la historia de los Mundiales.

Rattín no entendía qué ocurría. Permaneció varios minutos sobre el césped reclamando un intérprete que tradujera la decisión del árbitro. Nadie apareció.

Antonio Rattín junto a Julio Meléndez.

Cuando finalmente abandonó el campo, dejó una secuencia que atravesaría generaciones. Antes de ingresar al túnel estrujó con fuerza el banderín del córner, decorado con la bandera británica, en un claro gesto de protesta contra la organización inglesa. El estadio Wembley respondió con una lluvia de silbidos e insultos.

Pero el desafío no terminó allí. En lugar de dirigirse inmediatamente al vestuario, Rattín caminó hasta uno de los sectores más exclusivos del estadio y se sentó sobre la alfombra roja destinada al paso de la reina Isabel II. Aquella imagen dio la vuelta al mundo y convirtió al capitán argentino en un símbolo de rebeldía para toda una generación de hinchas argentinos.

“Yo lo hice todo porque no había hecho ninguna infracción. Yo solamente le pedía al árbitro, le mostraba el brazalete de capitán, para que llame a los dirigentes y no me hizo caso, y me dijo: ‘afuera, afuera, afuera’. Yo empecé a caminar de una forma lenta. Recuerdo que agarraba los chocolates que me tiraban, que eran novedad, acá no había. Y, bueno, comía poquito y lo tiraba a la tribuna. Cuando llego al banderín del córner y flameaba la bandera inglesa, agarré la bandera, se la retorcí y los insulté”, contó el exdefensor años después.

Antonio Rattin pidió un traductor para hablar con el árbitro alemán en pleno Argentina-Inglaterra en Wembley y terminó siendo EXPULSADO porque sí.



Se fue estrujando la bandera de Reino Unido que estaba en el córner y luego se sentó en la alfombra roja de la Reina Isabel,… — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) July 11, 2026

Paradójicamente, aquella expulsión cambió para siempre la manera de arbitrar el fútbol. La enorme confusión generada por la imposibilidad de comunicar verbalmente las sanciones entre árbitros y futbolistas convenció al inglés Ken Aston, presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA, de que era necesario crear un sistema universal de señales. Inspirado en los semáforos, diseñó las tarjetas amarillas para advertencias y las rojas para expulsiones, utilizadas por primera vez en el Mundial de México 1970.

Rattín jamás vio una tarjeta durante aquel partido porque simplemente todavía no existían. Sin saberlo, había sido el protagonista del episodio que aceleró una de las mayores reformas reglamentarias del deporte.

Aquel encuentro también alimentó una rivalidad que décadas más tarde tendría nuevos capítulos memorables con Diego Maradona en México 1986 y que terminó convirtiéndose en uno de los clásicos más intensos de la historia de los Mundiales.

Tras retirarse como futbolista, Rattín dirigió a Boca Juniors y otros clubes argentinos, además de incursionar en la política como diputado nacional y concejal. Sin embargo, ninguna de esas facetas logró eclipsar la dimensión de su carrera como jugador. En 2015, Boca le rindió homenaje con una estatua en La Bombonera, reconocimiento reservado para las máximas leyendas de la institución.

El fútbol argentino despide a uno de sus grandes caudillos. Boca pierde a uno de sus capitanes más emblemáticos. Y el fútbol mundial recuerda al hombre que, con una expulsión polémica, un banderín británico apretado entre las manos y una protesta sobre la alfombra de la realeza, terminó escribiendo una página irrepetible de la historia del deporte.

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