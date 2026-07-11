Por Marco Quilca León

Hay futbolistas que son recordados por sus goles y otros por los trofeos que levantaron. Antonio Ubaldo Rattín pertenece a una categoría mucho más extraña: la de aquellos que cambiaron la historia del fútbol sin proponérselo. El legendario mediocampista argentino, fallecido este sábado a los 89 años, fue un símbolo de Boca Juniors, capitán de la selección argentina y protagonista del episodio que impulsó a la FIFA a crear las tarjetas amarillas y rojas.

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