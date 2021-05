Antonio Valencia, uno de los representantes sudamericanos que brilló en Europa, confirmó este miércoles su retirada del fútbol. El ecuatoriano, dos veces mundialista con la selección de su país, desveló que tomó esta complicada decisión por razones relacionadas a su actual estado físico que no le permiten estar al ciento por ciento.

“Es una decisión dura, porque me siento fuerte mentalmente, me siento bien; pero hay algo que no está bien en mi cuerpo y es muy importante. Es triste ver a mis compañeros entrenar al ciento por ciento y yo tener que salir del entrenamiento. Yo ya estaba en un nivel del 40 por ciento”, declaró en una conferencia organizada por Querétaro de México, club al que defendió esta temporada.

Sin entrar en detalles, el propio Valencia bromeó con la razón para abandonar la actividad profesional. “Cambiaría mi rodilla ahora mismo para seguir jugando (entre risas). El resto lo dejaría como está. He llorado y he sido feliz”, agregó el marcador, quien cumplirá 35 años en agosto próximo.

El defensor, que estuvo casi diez años en Manchester United de Inglaterra, también compartió un sentido mensaje en redes sociales. “No pensé que este momento llegaría tan pronto, pero mi cuerpo me ha pedido que tome esta decisión. Quiero agradecer a todos los que han sido parte de mi carrera y de mi vida”.

En la misma carta que Valencia difundió a través de sus perfiles oficiales agregó que “si en esta carrera les he fallado, les pido perdón. Siempre traté de dar lo mejor. A mi país y a mi selección: gracias por todo”.

Finalmente, Valencia aclaró que la rueda de prensa que, pese a su amplia y exitosa trayectoria con la selección y sus clubes: “No me considero el mejor futbolista de Ecuador. Me considero un buen jugador, un buen compañero”.