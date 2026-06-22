Argentina mantiene la ventaja en un partido intenso frente a Austria por la segunda jornada del Mundial 2026, pero el gran protagonista en el tramo decisivo del encuentro volvió a ser Emiliano ‘Dibu’ Martínez. El arquero argentino sostuvo el 1-0 con una intervención de altísimo nivel que evitó el empate en un momento clave del juego.

La acción se produjo tras una falta cerca del área que derivó en un tiro libre ejecutado por Marcel Sabitzer. El mediocampista austríaco impactó el balón con potencia y dirección, buscando sorprender al guardameta argentino con un remate que tomó rumbo directo al centro del arco, obligando a una reacción inmediata.

Lejos de complicarse, Martínez respondió con firmeza. El disparo exigía una decisión rápida y un control preciso de manos, y el arquero argentino resolvió con una estirada corta pero efectiva, desactivando el peligro y evitando que el marcador se igualara en un momento en el que Austria había crecido en el partido.

Mientras tanto, Argentina continúa sosteniendo la ventaja gracias al gol de Lionel Messi, quien ya había hecho historia en este mismo encuentro al alcanzar los 17 tantos en Copas del Mundo, convirtiéndose en el máximo goleador histórico del torneo. Con esa combinación de liderazgo en ataque y seguridad en defensa, la Albiceleste mantiene el control de un duelo que sigue abierto pero bajo su dominio parcial.

Todos los grupos del Mundial 2026

Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa

Grupo B: Canadá, Qatar, Suiza y Bosnia y Herzegovina

Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití y Escocia

Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia y Turquía

Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador

Grupo F: Países Bajos, Japón, Túnez y Suecia

Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda

Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay

Grupo I: Francia, Senegal, Noruega e Irak

Grupo J: Argentina, Argelia, Austria y Jordania

Grupo K: Portugal, Uzbekistán, Colombia y República Democrática del Congo

Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá.

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