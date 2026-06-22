Por Kenyi Peña Andrade

Argentina mantiene la ventaja en un partido intenso frente a Austria por la segunda jornada del Mundial 2026, pero el gran protagonista en el tramo decisivo del encuentro volvió a ser Emiliano ‘Dibu’ Martínez. El arquero argentino sostuvo el 1-0 con una intervención de altísimo nivel que evitó el empate en un momento clave del juego.