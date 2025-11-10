La compañía global de inversión en deporte Apollo Sports Capital (ASC) se convertirá en el accionista mayoritario del Atlético Madrid tras sellar un acuerdo con el club rojiblanco y sus principales accionistas, Miguel Ángel Gil, Enrique Cerezo, Quantum Pacific Group y fondos gestionados por Ares Management.

“Como parte del acuerdo, Miguel Ángel Gil y Enrique Cerezo continuarán al frente del Atlético Madrid como consejero delegado y presidente respectivamente, y permanecerán como accionistas, garantizando la continuidad y visión del proyecto y su liderazgo”, señaló la entidad colchonera en un comunicado.

Gil Marín era el accionista mayoritario del Atlético con Holdco, sociedad que controlaba el club con una participación del 70,39%, mientras que Quantum Pacific, empresa británica creada por el magnate israelí Idan Ofer, tenía el 27,81%.

En la sociedad Holdco, Gil Marín ostenta el 50,82% de las acciones, pero Ares Management tiene el 33,96% y Cerezo, un 15,22%.

Según la prensa española, el Atlético ha sido tasado en unos 2.500 millones de euros (2.890 millones de dólares).

“La inversión de ASC reforzará la posición de nuestro club entre la élite del fútbol y apoyará nuestra ambición de ofrecer éxitos a largo plazo para nuestros millones de aficionados en todo el mundo”, indicó la nota.

“Como inversores a largo plazo, ASC y los actuales accionistas colaborarán con la dirección de Atlético Madrid para reforzar la solidez financiera del club, su competitividad deportiva y su contribución a la comunidad”, prosiguió el club.

