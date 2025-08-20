Apple TV en vivo: pasa la transmisión del partido de Inter Miami vs. Tigres por los cuartos de final de la Leagues Cup desde el estadio Chase con Lionel Messi como titular junto a Luis Suárez y Rodrigo de Paul. ¿Cómo ver Apple TV EN VIVO? Para que puedas ver Apple TV en vivo y en directo solo necesitas ingresar a su app e iniciar sesión o registrarte. Dentro de Apple TV, tendrás que ingresar a MLS Season Pass y pagar un costo adicional de tu suscripción para que puedas ver todos los partido de la Leagues Cup, incluyendo el Inter-Tigres.

