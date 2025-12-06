Apple TV EN VIVO: transmite el partido de Inter Miami vs Vancouver Whitecaps HOY con Lionel Messi en el Chase Stadium por la final de la MLS Cup 2025. ¿Cómo ver Apple TV? Apple TV es la plataforma oficial para ver la final de la MLS Cup entre Inter Miami y Vancouver Whitecaps mediante el servicio MLS Season Pass. Puedes acceder desde Smart TV, laptops, celulares o el dispositivo Apple TV 4K usando un Apple ID gratuito. En televisores solo debes descargar la app; en Android se ingresa desde tv.apple.com. Para ver el partido, basta con entrar a MLS Season Pass, seleccionar “Suscribirse” y confirmar el pago.

