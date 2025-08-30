Apple TV EN VIVO, mira el partido entre Inter Miami vs. Seattle Sounders en directo medirán fuerzas hoy, domingo 31 de agosto del 2025 por la final de la Leagues Cup. En todo el mundo la transmisión del juego será por la señal de MLS Pass. Si en caso no tienes cable operador, podrás descargarte la app de Apple TV y disfrutar del encuentro con previa suscripción. Es importante resaltar que la hora oficial de inicio del partido es a las 19:00 (hora peruana) y 21:00 (hora de Argentina). De igual manera, podrás encontrar todas las incidencias de este partidazo en la web de El Comercio.