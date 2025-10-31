Apple TV EN VIVO: por este canal podrás vivir todo el partido de Inter Miami vs. Nashville por el segundo duelo de los playoffs de la MLS desde el Geodis Park. El partido arrancará a las 6:30 de la noche (horario peruano) este sábado 01 de noviembre del presente año. Para que puedas mirar el partido tendrás que tener una cuenta MLS Season Pass. Si quiere seguir el partido por internet, tendrás que descargar la app de Apple TV (que está disponible para iOS y Android) en tu SmarTV, celular, tablet o PC y suscribirte. Si ya cuentas con una cuenta en la aplicación, podrás mirarlo EN DIRECTO. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras

