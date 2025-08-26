Apple TV EN VIVO, mira el partido entre Inter Miami vs. Orlando City en directo medirán fuerzas hoy, miércoles 27 de agosto del 2025 por la semifinal de la Leagues Cup. En todo el mundo la transmisión del juego será por la señal de MLS Pass. Si en caso no tienes cable operador, podrás descargarte la app de Apple TV y disfrutar del encuentro con previa suscripción. Es importante resaltar que la hora oficial de inicio del partido es a las 19:30 (hora peruana) y 21:30 (hora de Argentina). De igual manera, podrás encontrar todas las incidencias de este partidazo en la web de El Comercio.

