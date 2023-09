Inter Miami vs. New York en vivo se verán las caras este sábado 30 de septiembre del 2023 por la jornada 30 de la Major League Soccer en el Lockhart Stadium. El partido entre ambos equipos iniciará a partir de las 6:30 p.m. (hora local) y 7:30 p.m. (hora de USA) y lo podrás ver por el canal de Apple TV y vía streaming mediante MLS Pass. De igual manera, podrás encontrar todas las incidencias de este partidazo dando CLICK AQUÍ. Con la ausencia por lesión de Lionel Messi, el Inter perdió 2-1 ante el Houston Dynamo en la final de la US Open Cup, quedándose sin su segundo título desde la llegada del astro argentino.

