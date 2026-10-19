La tercera jornada de la fase de liga de la Champions League tendrá cinco duelos destacados entre el martes 20 y el miércoles 21 de octubre. (Foto: AFP)
La tercera jornada de la fase de liga de la Champions League tendrá cinco duelos destacados entre el martes 20 y el miércoles 21 de octubre. (Foto: AFP)
/ VALERY HACHE
Por Redacción EC

La Champions League vuelve esta semana con una agenda que reúne a varios candidatos al título. El Barcelona visitará al Paris Saint-Germain, el Real Madrid recibirá al RB Leipzig y el Bayern Múnich se medirá con el Arsenal. Además, el Manchester City jugará en casa ante el AEK Atenas y el Atlético de Madrid visitará al Stuttgart. Los cinco partidos corresponden a la tercera jornada de la fase de liga.

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