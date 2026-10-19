La Champions League vuelve esta semana con una agenda que reúne a varios candidatos al título. El Barcelona visitará al Paris Saint-Germain, el Real Madrid recibirá al RB Leipzig y el Bayern Múnich se medirá con el Arsenal. Además, el Manchester City jugará en casa ante el AEK Atenas y el Atlético de Madrid visitará al Stuttgart. Los cinco partidos corresponden a la tercera jornada de la fase de liga.

Para quienes siguen el torneo a través de las apuestas deportivas, el mercado de ganador del partido permite comparar las posibilidades que asignan las casas a cada equipo. Las cuotas no garantizan un resultado: representan una estimación del mercado y pueden cambiar por factores como las alineaciones, las lesiones y el movimiento de las apuestas.

PSG vs. Barcelona: el duelo más parejo

El martes 20 de octubre, el Paris Saint-Germain recibirá al Barcelona en el Parque de los Príncipes. El choque reúne a dos equipos con aspiraciones de pelear por la Champions y promete un partido de alto ritmo, con el talento ofensivo de ambos como uno de sus principales atractivos.

En las cuotas de Betano publicadas para este encuentro, el triunfo del PSG figura en 2.45, el empate en 4.40 y la victoria del Barcelona en 2.42. La diferencia mínima entre ambos equipos refleja un duelo equilibrado en el mercado. El partido está programado para las 2 p. m. (hora peruana).

Lamine Yamal, el gran protagonista del Barcelona vs PSG. / GONGORA

Real Madrid vs. RB Leipzig: favoritismo blanco

El miércoles 21, el Real Madrid recibirá al Leipzig en el Santiago Bernabéu. El conjunto español parte con ventaja en los pronósticos previos, aunque deberá confirmar ese favoritismo en la cancha ante un rival que buscará complicarle el partido.

Betano publica cuotas de 1.28 para el triunfo del Real Madrid, 6.30 para el empate y 9.25 para la victoria del Leipzig. La diferencia entre las cifras muestra la distancia que el mercado establece entre ambos equipos antes del encuentro, previsto también para las 2 p. m. en Perú.

Real Madrid viene de marcar ante el Sevilla. (Foto: Getty Images) / OSCAR DEL POZO

Bayern vs. Arsenal: una prueba de máxima exigencia

Otro de los cruces destacados será el Bayern Múnich-Arsenal, que se disputará el miércoles. El equipo alemán tendrá la ventaja de jugar en casa, pero enfrente estará un Arsenal que aspira a competir por el título europeo. Por el nivel de ambos planteles, será uno de los partidos que concentrará mayor atención durante la jornada.

Las cuotas publicadas por Betano son 2.15 para el Bayern, 3.85 para el empate y 3.05 para el Arsenal. El cuadro bávaro aparece como favorito, aunque las cifras anticipan un enfrentamiento menos desigual que el del Real Madrid.

Manchester City vs. AEK y Stuttgart vs. Atlético

El martes, el Manchester City recibirá al AEK Atenas. El equipo inglés parte como favorito en las referencias públicas consultadas, con una cuota de 1.05 para el triunfo local en el mercado recogido por AS Apuestas. Esa cifra corresponde a dicha referencia y no debe confundirse con una cuota confirmada de Betsson, Betano, Inkabet o Apuesta Total.

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Ese mismo día, el Stuttgart y el Atlético de Madrid protagonizarán un duelo más abierto. Betano ofrece 3.25 por el triunfo del Stuttgart, 3.80 por el empate y 2.10 por la victoria del Atlético. El equipo español aparece como favorito, aunque jugar fuera de casa puede convertir el encuentro en una prueba exigente.

Las cuotas mencionadas son referencias publicadas y pueden variar. La comparación completa y actualizada entre Betsson, Betano, Inkabet y Apuesta Total requiere confirmar los mercados directamente en cada plataforma antes de publicar cifras atribuidas a ellas.

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