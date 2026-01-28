La renovación del contrato de Ousmane Dembélé con el PSG ha quedado estancada en medio de negociaciones complicadas entre el delantero francés y el club parisino. El Balón de Oro 2025, que aún tiene un contrato vigente hasta 2028, rechazó la primera oferta de extensión que le presentó el PSG, valorada en aproximadamente 30 millones de euros por temporada, porque su entorno busca un salario significativamente mayor.

El interés del PSG en retener a Dembélé se mantiene, aunque la dirigencia ha dejado claro que no está dispuesta a ofrecer contratos que rompan su política salarial, algo que ha sido repetido por el presidente Nasser Al-Khelaïfi en medios franceses. Esto ha generado una brecha importante entre la oferta del club y las expectativas económicas del futbolista, que aspira a duplicar la cifra propuesta para reflejar su estatus actual tras una temporada extraordinaria.

En este contexto, clubes de la Saudi Pro League han empezado a mover fichas detrás de escena con la intención de presentar un oferta millonaria por el delantero en el próximo mercado de verano, tras el Mundial de este año. Equipos saudíes estarían preparando un paquete financiero sustancial que podría tentar a Dembélé a abandonar el PSG, lo que representa una amenaza real para las aspiraciones de renovación en la capital francesa.

Por ahora, el futuro del internacional francés sigue en el aire. Dembélé ha manifestado su compromiso con el PSG a corto plazo y su enfoque está puesto en los objetivos deportivos de la temporada y en el Mundial, pero la falta de acuerdo en torno a su contrato y el interés de ligas con mayor capacidad económica abren la puerta a un posible movimiento que podría convertirse en uno de los más llamativos del próximo mercado.